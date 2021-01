Michal Gago měl za sebou velmi vydařenou letní přípravu. Rodák ze Zlína se ale již po 37 vteřinách úvodního utkání nové sezony Chance ligy zranil. Návrat mu trval téměř půl roku.

„Nebylo to ještě úplně ono. Od prosince jsem sice na ledě, ale naplno trénuji zhruba týden, Jsem rád hlavně za vítězství,“ prohlásil.

V Jihlavě Gago neutrpěl své první vážnější zranění, před pár lety měl totiž zraněné i druhé rameno, takže věděl, co jej čeká.

„Člověk sice ví, co a jak, ale upřímně to nechcete zažít znova. Je to těžké na psychiku. V delším horizontu mi to ale více dá než vezme. A tak to také beru,“ objasnil Gago.

Nepříjemností pro něj byl fakt, že na stadionu Dukly nebyl v osudný den přítomen lékař.

Zda to ovlivnilo jeho návrat na led, ale nedokáže odhadovat. „Doktor tam prostě nebyl. Jestli se tím něco prodloužilo, to nevím. Hlavně se to nesmí už opakovat. Na tom se snad shodneme všichni,“ řekl.

Zápas s Frýdkem? Špatné začátky třetin

Do středečního zápasu s Frýdkem-Místkem nastoupil Gago v první formaci. Jenže v první i druhé části musel sledovat, jak soupeř hned v první minutě obou třetin skóruje.

„Měli jsme špatné první střídání. To samé potom ve druhé třetině. Soupeř nám z toho dal dvě branky. Postupně jsme to zlepšili a první třetina nebyla špatná. Celkově bylo ale utkání nervózní a vyrovnané, naštěstí jsme jej zvládli a máme tři body. Kdybychom ale odskočili dříve alespoň na rozdíl dvou branek, bylo by to pro nás určitě komfortnější,“ ohlížel se útočník Jestřábů.

Prostějovský forvard si musel také zvykat na jiný styl hry, kterým se Hanáci prezentují pod trenérem Jiří Šejbou.

„Jelikož jsem naskočil po dlouhé době, tak jsem se musel adaptovat i na to, že kluci začali trochu jinak napadat. Je to náročnější. Spíš mi ale dělalo problém načasování a další herní věci, které snad do sebe zpátky dostanu postupně odehranými zápasy,“ dooufal.

Gago si také poprvé vyzkoušel, jaké to je hrát před prázdnými tribunami. Při jeho posledním vystoupení v Jihlavě totiž ještě fanoušci v omezeném počtu na stadion mohli.

„Nijak jsem to nevnímal. Soustředil jsem se na zápas a to bylo vše,“ vysvětlil.

Prostějovské hokejisty, kteří chtějí uhájit postavení v horní polovině tabulky, nečeká ani v dalších zápasech nic jednoduchého. Na programu mají ještě pět lednových utkání a tedy pěkně nabitý program. Hned v sobotu se doma utkají s Kolínem, ve středu míří do Benátek nad Jizerou.

„Jsem rád, že se více hraje. Trénování bylo až až. Pro nás je to vlastně takové malé play-off už teď,“ prozradil na závěr Michal Gago.