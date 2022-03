Úvod Jestřábům vyšel parádně, když v první třetině odskočili do tříbrankového vedení. Jenže scénář z prvního domácího duelu z pondělí se opakoval i nyní a Litoměřice opět dokázaly srovnat a dokonce i odskočit do vedení, když během prvních pěti minut druhé třetině nasázely tři branky.

„Měli jsme parádní začátek,“ pochvaloval trenér Jestřábů Aleš Totter.

Poté si vzali zpět vedení opět domácí, kteří po brankách Nováka a Jáchyma byli blíže tíženému postupu.

Zubři si v infarktovém prodloužení vynutili pátý zápas v Jihlavě!

„Na startu druhé části jsme byli hodně dole. Vyměnili jsme brankáře a nemohli jsme se dostat do zápasu,“ popisoval prostějovský kouč.

Triumf Hanáků v základní hrací době zhatil 75 vteřin před koncem Jaroslav Kracík, takže o vítězi muselo rozhodnout prodloužení.

V tom měli více ze hry Prostějovští, kteří jako by neměli co ztratit. Po pár šancích přišla jejich velká chvíle, protože hosté po dvou po sobě jdoucích faulech putovali do tří.

Divočina v plecharéně pro Vítkovice. Sérii předkola rozhodne pátý duel

Dvojnásobnou početní výhodu nakonec využil po dvaceti vteřinách svou druhou brankou v utkání Tomáš Jáchym a odstartoval tak bujaré oslavy.

„Jsme rádi, že prodloužení jsme odehráli aktivně. Pomohly nám fauly a my to zvládli. Jsme rádi, že hrajeme dál, protože semifinále byl takový cíl před sezónou,“ prohlásil Totter.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Stadion Litoměřice 6:5p (3:1, 1:3, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Mrázek (J. Kloz), 9. Martin Novák (Klimíček, Račuk), 14. J. Kloz (Husák, T. Jáchym), 28. Martin Novák (Račuk, Klimíček), 52. T. Jáchym (A. Havlík), 72. T. Jáchym (Klimíček) – 18. J. Jícha (J. Holý, R. Přikryl), 21. M. Procházka (Kracík, P. Marcel), 22. Válek, 25. Hauser (Válek), 59. Kracík (Ticháček, Sihvonen). Rozhodčí: Jaroš, Horák – Maštalíř, Zídek. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Diváci: 1 934. Konečný stav série: 3:1.

Prostějov: Bláha (25. M. Altrichter) – Husák, Klimíček, Vala, A. Havlík, Staněk, P. Krejčí, Zajíc – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Martin Novák, J. Kloz, Mrázek – Štefka, Račuk, Š. Jelínek – Podlaha, T. Koblížek, Janeček. Trenér: Totter.