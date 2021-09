„Naše přesilovky nebyly nejhorší, ale potřebujeme na nich ještě zapracovat. Doufám, že se to ještě zvedne,“ uzavřel Totter.

Zároveň věří také prostějovským gólmanům. „Ať už půjde do branky kdokoliv, tak to bude dobré. Budeme potřebovat zákroky v pravou chvíli,“ ví Totter, že brankáři, přesilové hry a oslabení budou důležitými aspekty při cestě za dobrými výsledky.

Hlavní trenér si přeje, aby se jeho svěřenci prezentovali útočnou hrou. „Sázíme na kreativitu a ofenzivní umění našich obránců. Chceme hrát co nejvíce s kotoučem, být efektivnější a nepřehrávat situace. Chci po hráčích, aby po ztrátě puku okamžitě bojovali o kotouč, což je náročný styl založený na kondici,“ prozradil taktiku Totter.

„Je to strašák, každý tým bude připravený a každý zápas bude otevřený. Letos bude liga extrémně vyrovnaná a rozhodovat bude každý moment. Věřím, že máme natolik inteligentní a zkušený tým, že důležité momenty půjdou častěji na naši stranu,“ přeje si Totter.

Je mu totiž jasné, že v mistrovských zápasech to bude zcela o něčem jiném. Navíc v nadcházející sezoně můžou sestoupit čtyři až pět celků.

Ten přes léto dával dohromady nový kádr. Celkově přišlo osmnáct nových hráčů, šestnáct jich pak klub opustilo. „Museli jsme na to reagovat, hodně jsme pracovali s videem a musím tým pochválit. Kluci jsou vnímaví a dokáží reagovat a rychle věci aplikovat do hry,“ pochvaloval si Totter.

Ale je to právě proměňování šancí, které Jestřáby v přípravě zlobilo nejvíc. „My se do nich dostáváme, ale celkově nás markantně tlačí bota v zakončení, protože nejsme schopni ani z těch největších šancí dávat góly, které jsou rozhodující nebo úvodní, které ovlivní ráz zápasu,“ hodnotil hlavní kouč Aleš Totter.

„Stoprocentně chceme do play-off,“ pokračoval. Klub by tak rád vylepšil jedenácté místo a vypadnutí v osmifinále z minulé sezony.

Hokejisté Prostějova vstoupí v sobotu na ledě Sokolova do nového ročníku Chance ligy. Kompletně obměněný kádr Jestřábů cílí na první polovinu tabulky. Snem je semifinále.

