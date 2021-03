Svěřenci trenéra Šejby měli v pondělí poslední možnost před začátkem play-off zlomit černou sérii šesti proher v řadě. Bohužel se jim to v zápase s Porubou nepodařilo a prohráli 1:6. Možným důvodem bylo i nasazení mladších hráčů, jelikož opory Jestřábů dostaly volno.

„Někteří jsou zranění, tak jsme je nechali odpočinout. Mladší hráči měli kolísavou výkonnost. Nepotvrzovali nám výkony v zápasech, proto tolik nenastupovali. Musím ale nyní říct, že asi dostanou přednost před těmi, kteří mají odehráno třeba třicet zápasů,“ chválil mladíky v prostějovském dresu hlavní trenér Jestřábů Jiří Šejba.

To, že se jeho tým utká v předkole opět s Porubou, lze prý brát jako možnou výhodu. Šejba totiž mohl společně s realizačním týmem v posledním zápase základní části nastudovat, co by mohlo na ostravský tým platit.

POODKRYLI KARTY

„Poodkryli hodně karty. Je důležité to dobře zanalyzovat a základní věci klukům vypíchnout,“ ví kouč.

Tým z Ostravy, stejně jako Hanáky, rozhodila reprezentační pauza. Svěřenci tehdy ještě trenéra Janečka po ní čtyřikrát za sebou prohráli. Právě to stálo bývalého kouče Šumperka, Sparty nebo Opavy místo. Nahradil jej Karel Suchánek. Nebýt výpadku, možná by Ostravané figurovali v první čtyřce, ke které jim scházely tři body.

Hanáky tak nečeká jednoduchý boj. Nejenže by museli třikrát zvítězit, s Porubou navíc v sezoně oba duely prohráli. V prvním měření sil na domácí půdě je Ostravané dokonce k ničemu nepustili a zaslouženě vyhráli. O favoritovi je tak předem jasno.

Kouč Jestřábů ovšem ví, co by mohlo na ostravský celek fungovat.

„Musí tam od nás být jistota, kompaktnost a nesmíme dělat takové školácké chyby, které se tam objevovaly v posledním zápase. Určitě na ně bude platit rychlý forčekink a zavírání mantinelu, protože si to dávají dobře a rychle do hole. Do poslední chvíle také musíme držet naši obrannou modrou čáru,“ poodkryl Šejba taktiku.

POZOR NA FINA

Produktivitu Poruby táhne finský útočník Markus Korkiakoski, na kterého si Hanáci budou muset dát určitě pozor. Nicméně všechny pětky, které dají dohromady trenéři Suchánek s Moravcem, umějí skórovat, a proto jsou Ostravané tak nebezpeční.

„U nás ve třetině hráli hodně situace jeden na jednoho. Poté to začali roztahovat a sjížděli jim obránci,“ popisoval šéf prostějovské střídačky.

Rodák z Pardubic také upozorňuje na jednu věc, která by asi z pozice laika nehrála úplně velkou roli. Na mysli měl vhazování.

„Také se musíme zaměřit na buly. Hodně jich prohráváme a když jsme u nás v obranném pásmu nebo u nich v přesilové hře, je to špatně. Jsme poté nuceni to znovu rozjíždět,“ řekl na závěr Šejba.

Další dvojice předkola play-off:

VHK ROBE Vsetín – HC Slovan Ústí nad Labem

HC Stadion Litoměřice – HC Baník Sokolov

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Slavia Praha