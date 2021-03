Nejprve se slova ujal sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal, který zhodnotil celou sérii s Porubou.

„Řekl bych, že zápasy byly vyrovnané. V prvních dvou střetnutích jsme dlouho vedli, ale Poruba po dvou šťastných odrazech zápasy otočila. Ve třetím utkání byl dlouho vyrovnaný stav. Ve druhé třetině jsme měli několik šancí a poté jedna šikovná teč Poruby rozhodla o tom, že jsme to již nedokázali zvrátit,“ popisoval rodák z Olomouce.

Své hodnocení přidal také druhý nejlepší střelec Hanáků v sezoně Dominik Hrníčko.

„Věděli jsme, že Poruba má kvalitu. Na každý tým se ale dá připravit a myslím si, že jsme zápasy odehráli dobře. Bohužel jsme jeli domů z Poruby bez výhry. Měli jsme odvést alespoň jedno vítězství,“ mrzelo Hrníčka.

KAUT SE ŠEJBOU NESOUHLASIL

Hlavní trenér Hanáků Jiří Šejba během sezony naznačoval, že jeho týmu odpovídá osmé až jedenácté místo v tabulce. Tohle tvrzení se nelíbilo kapitánovi Jestřábů Tomáši Kautovi.

„Dovolím si s trenérem nesouhlasit. Tým byl dobrý. Viděl bych nás určitě výše. Chce to čas a spoustu dalších věcí. Je potřeba, aby to fungovalo na všech frontách,“ řekl rodák ze Žďáru nad Sázavou.

Sportovní manažer Hanáků Jiří Vykoukal dále naznačil, že byli všichni rádi, že mohli sezonu kvůli pandemii koronaviru alespoň dohrát.

„Za to jsme samozřejmě šťastní. Bylo to i o tom dohrát to s co nejmenšími ztrátami. Pokud by se to mělo příští ročník opakovat, tak si myslím, že by měl svaz zvážit, jak dále pokračovat a jestli vůbec pokračovat,“ řekl Vykoukal.

KDO MÁ SMLOUVU NA DALŠÍ ROK?

Dvojnásobný mistr světa a před necelými dva roky ještě hlavní trenér Hanáků také odtajnil, kdo by měl oblékat dres s jestřábem na hrudi i v příští sezoně.

„Jediný hráč, na kterého bude uplatněná opce, bude Petr Mrázek. Ostatní měli buď jednoleté smlouvy nebo jim smlouvy dobíhaly, kromě Petra Krejčího, který má také smlouvu. Co se týče ostatních hráčů, to bude samozřejmě věc dalšího jednání,“ prozradil Vykoukal.

Příští ročník nebude pro prostějovské hokejisty procházkou růžovým sadem, protože by měly padat celkem čtyři týmy přímo do druhé ligy a páté mužstvo od konce by mělo hrát baráž o udržení.

„V rámci možností bude tým muset být z tohoto důvodu asi širší,“ přiznal Vykoukal.

Kdo ovšem Jestřáby povede v následující sezoně coby hlavní kouč, to je ještě ve hvězdách.

„Dal bych tomu nějaký čas. Každý máme nějaké pocity ze sezony a teprve v neděli byl konec. Poté se určitě všichni dozví, jak to dopadlo,“ řekl nynější trenér Hanáků Jiří Šejba.

