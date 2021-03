Jak byste zhodnotil celé play-off?

Play-off série nám sedla. Video od Jirky Vykoukala nám hodně pomohlo, dělal jsem si poznámky. Kluci to vzali a bylo vidět, že s tím má soupeř problémy. Jenže na pracovitost a píli se nevyhrává. Je potřeba mít kvalitu a rozdílové hráče, kteří dají branky. Ve druhé třetině třetího zápasu jsme měli šance do prázdné, ale prostě to tam nepadlo.

Jak jste byl spokojený se základní částí, kterou jste nakonec zakončili na jedenáctém místě?

Když jsem přišel, tak jsem řekl, že změním herní pojetí. Přišel jsem s novými věcmi, snažili jsme se je produkovat. V první části byla rozhodně změna, se kterou jsem přišel, vidět. Poté přišlo období, kdy jsme měli výsledky padesát na padesát a také to ovlivnil koronavirus. Ke konci tam byl z naší strany výpadek.

Hráčům to sice chvíli trvalo, ale nakonec si navykli na nové herní pojetí, že?

Myslím si, že ano. Kluci začali hrát agresivněji a útočněji, protože jsem věděl, že nemáme až takový tým, abychom to mohli hrát zezadu. Bylo to určitě plus, že kluci zjistili, že se dá hrát i jinak.

Co vám v základní části scházelo k lepšímu umístění?

Brzdilo nás zakončení, protože šance na to dát góly jsme měli. A nejvíce nás také trápila vyloučení a přesilovky. S tím jsme se potýkali celou sezonu. Nicméně po přestávce v listopadu to tam docela začalo padat. Zvedl se i herní projev. Poté přišly nějaké interní věci. Nakonec jsme si s nimi ale poradili, protože tým byl pracovitý a kluci jsou hrozně slušní. Pro klub by udělali vše. Snažili jsme se, ale konec pro nás nebyl dobrý.

Co jste naopak postrádal v play-off?

Asi trochu štěstí. Šance jsme opět měli, ale prostě jsme je nevyužili. Chyběl nám nějaký šťastný gól, jako dala Poruba ten třetí tečovaný u nás, který rozhodl o jejich vítězství a postupu.

Myslíte, že nepovedený konec základní části měl vliv i na samotné play-off?

Já si myslím, že ne. Kluci věděli, že už ve vyřazovací části jsme, ale samozřejmě nás to mrzelo. Na druhou stranu ale musím říct, že k play-off se postavili parádně a bylo to vidět.

V minulých ročnících se v Prostějově vystřídalo poměrně dost hráčů. Letos tomu tak nebylo. Proč?

Měli jsme daný počet hráčů, který tu měl hrát. Nemám názor takový, že je dobré pořád vyhazovat, vymlouvat se a přivádět další hráče. Prostě co máme, s tím pracujeme. Po čase je ta práce i vidět. Jestli všichni kluci měli odpovídající výkonnost na tuhle soutěž, to jsem neřešil. Řešili jsme spíš to, abychom byli pořád v plném počtu. Šlo tedy o nějakých dvacet, dvacet pět lidí. Minimalizovat tým na patnáct hráčů nejde. Tréninková dávka totiž také něco obnáší a pokud tam není správný rytmus, tak se nedá trénovat.

Po odchodu Tomášů Divíška s Nouzou nebo Marka Račuka měla padnout zodpovědnost na mladší hráče. Myslíte si, že hráči jako Jandus, Novák, Hrníčko nebo Chlán svou roli splnili?

Dle mého názoru by někteří měli být trochu výše. Nejlepší příklad je Tomáš Drtil. Obránce, který byl do počtu a zkraje sezony to od něj nebylo takové, jaké jsme si představovali. Proto jsme s ním měli pohovor. Najednou získal jistotu, sebevědomí a stal se z něj klíčový obránce týmu. Takto by to mělo být a kluci by se měli takto posouvat. Myslím si, že Novák i Jandus udělali krok dopředu. Petr Chlán je hráč, který má všechno, ale podle mého musí trochu více kontrolovat hlavu. Já mu vždy říkám, že ztratil signál a že tady není Wi-Fi. Jestli chce hrát extraligu, tak kvůli konkurenci v ní musí prostě zabrat. Jinak z něj bude pendler mezi extraligou a první ligou, což je pro hráče to nejhorší. Každý trénink proto ze sebe musí vydat maximum jak fyzicky, tak i psychicky.

A co Dominik Hrníčko?

Na toho jsem zapomněl. S tím jsem byl samozřejmě spokojený.

Jak to vypadá s vaším dalším působením u Jestřábů?

Dal bych tomu nějaký čas. Každý máme nějaké pocity ze sezony a teprve nedávno byl konec. Poté se určitě všichni dozví, jak to dopadlo a jestli budu pokračovat, nebo ne.