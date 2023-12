Hokejoví Jestřábi za sebou mají polovinu základní části a drží čtvrtou příčku v průběžném pořadí Chance ligy. Na vedoucí duo Porubu a Vsetín má ale Prostějov velkou bodovou ztrátu a musí se spíše ohlížet za sebe. Jak hodnotí dosavadní výsledky majitel klubu Jaroslav Luňák?

Nástup LHK Jestřábi Prostějov, Chance liga 2023/2024 | Video: David Kubatík

Po více než polovině základní části jsou Jestřábi na 4. místě. Jak jste s průběžným umístěním spokojený?

Asi úplně nejsem, ale současně i aktuální umístění nevnímám nikterak negativně. I prohry k hokeji patří a já doufám, že nám právě tyto prohry otevírají oči, kde jsou naše slabiny na kterých budeme pracovat a věřím tím se i posouvat dopředu.

Fanoušci jsou nespokojení především s nevyrovnanými výkony na domácím ledě. Jak vnímáte sedm porážek?

Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi. Porážky k hokeji patří a co Vás nezabije to Vás musí posílit. Za prohry samozřejmě nejsme rádi, ale rozhodují část soutěže je doufám ještě před námi.

Mužstvo zatím nesplňuje vysoká očekávání. Dojde po výměně trenéra i k hráčským trejdům?

Nemyslím si, že mužstvo neukazuje svůj potenciál, chybí mu vyrovnanost, ale na tom se dá ještě pracovat. K nějakým změnám v hráčském kádru či realizačním týmu může dojít vždycky, ale aktuálně nejsou na pořadu dne.

V dalším domácím utkání přivítají Jestřábi tým ZlínaZdroj: Deník/VLP Externista

Který zápas vás osobně nejvíce rozčílil?

Já už se moc nerozčiluji jsme jen hodně zklamaný. Největším zklamáním byl domácí zápas se Vsetínem a hlavně pak jeho první třetina.

Naopak, kdy jste byl s výkonem nejvíce spokojený?

Tak jistě mezi ty zápasy kde byla ta naše síla vidět, byly všechny doposud odehrané zápasy s současně vedoucím týmem Porubou.

Myslíte si, že důvodem klesající návštěvnosti jsou právě domácí porážky?

Tak to si vůbec nemyslím, bohužel obecně chodí všude na sport stále méně a méně lidí. Já, ale věřím, že po Novém roce půjdou zase návštěvy nahoru.

Zápas 1. česká hokejové ligy (Chance Liga) mezi LHK Jestřábi Prostějov - HC ZUBR Přerov, 28. října 2023, Prostějov.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Co byste vzkázal fanouškům do druhé poloviny sezony?

Všichni víte, že jste našim šestým hráčem a my vás potřebujeme a v závěru soutěže budeme potřebovat ještě více. Moc si vážím fandění po celý zápas ze strany kotle a to ať se na nám daří či nikoliv a to je skutečně super.