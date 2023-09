Podařilo se vám jmenovitě poskládat velmi silný kádr. Bylo a je to finančně náročné?

"V dnešní době není sebemenší šance hrát v popředí tabulky žádného kolektivního sportu bez dostatku financí. Bohužel dnes téměř každý hráč řeší na prvním místě finance a pak teprve sportovní ambice. U nás si myslím je to vše zdravě vyváženo. Pokud ale chcete mít v týmu kvalitní hráče, tak jim musíte nabídnout dobré podmínky."

V posledních dvou sezonách se dostali Jestřábi do semifinále. Chcete se v té letošní posunout výše?

"Pro mě není hokej zaměstnání, ale radost. Nedělám hokej, abychom přežili další sezonu a hlavně nespadli. Chci vyhrát každý zápas a je mi jedno zda je to přípravné utkání nebo play-off. Rozhodně si ani v této sezoně nízké cíle nedáváme. Budu věřit, že v našem případě bude platit do třetice všeho dobrého."

Kostra úspěšného týmu zůstala pohromadě, jste rád, že mají hráči zájem hrát v Prostějově?

"Rozhodně jsme udělali maximum, aby všichni důležití hráči zůstali a to se snad i povedlo. Bohužel to nebylo levné, ale bylo to nutné. Myslím si, že Prostějov si vybudoval za mého, již více jak desetiletého působení v profesionálním hokeji dobré jméno. Nikomu nic jsme nikdy nedlužili a zázemí zde máme parádní. Stále společně s vedením města pracujeme i na jeho dalším zlepšení. Aktuálně se snažíme o nový fan shop, který by důstojně zajistil prodej reklamních předmětů našim fanouškům a o kostku nad ledovou plochou. Vše je v běhu, tak si držme palce, že se vše nakonec povede."

K mužstvu nastoupil nový hlavní kouč Martin Štrba. Jste spokojen s tím, že k ambicioznímu týmu přišla osobnost s bohatými hráčskými zkušenostmi a úspěchy?

"Ano, věřím, že Martin společně s Petrem Hubáčkem a Lukášem Majerem budou schopni využít maxima potenciálu, které tým pro sezonu 2023/24 má. Za mě zde nikdy tak silný tým nebyl. Všichni však víme, že jména tým nedělají a tak bude nyní na nich z těch kluků udělat dobrou partu a dostat z nich jejich maximum."

V čele prostějovského hokeje jste jedenáctým rokem. V začátcích jste se netajil svým snem v podobě postupu do extraligy. Stále po nejvyšší soutěži pošilháváte?

"Upřímně každý má svůj sen. Já si myslím, že za těch deset let bych si já i celý Prostějov jeden velký úspěch zasloužili."

Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJak funguje spolupráce s radnicí. Statutární město Prostějov je jedním z hlavních partnerů klubu, že?

"V dnešní době se žádný profesionální hokejový klub neobejde bez spolupráce s vedením města a kraje. Zde musím říct, že Statutární město Prostějov i přes aktuálně velice těžkou dobu sport jako takový velmi podporuje. Ne vše jde hladce, ale nakonec se vždy najde pro obě strany přijatelné řešení. Rozhodně je třeba Statutárnímu městu Prostějov a hlavně pak panu primátorovi Františku Jurovi, panu náměstku Miloši Sklenkovi, panu náměstku Jirkovi Pospíšilovi a paní náměstkyni Miladě Sokolové za podporu ledního hokeje velmi poděkovat."