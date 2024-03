Jak hodnotíte 3. místo po základní části Chance ligy?

Nemohu hodnotit toto umístění jinak, než jako další historický úspěch prostějovského hokeje. Všichni víme, že se jedná o nejlepší umístění v základní části za minimálně posledních 50 let. Ale pokud se ptáte zda jsem chtěl být první nebo druhý, tak ano chtěl, ale je potřeba se na vše dívat s pokorou a vážit si i třetího místa.

Jste spokojený s tím, co předváděl váš tým?

S výkony to bylo horší, hlavně jsme trpěli velkou nevyrovnaností. Vlastně jsme kromě posledních tří zápasů nevyhráli více než dva zápasy po sobě. Je to třeba přičíst i tomu, že tým se musel porovnat s tím, že ke kvalitě která zde již byla z loňské sezony, přišli další velmi kvalitní hráči a uřídit takový tým není skutečně jednoduché.

Je něco, co vám v základní části vyloženě vadilo?

Asi ten až nesmyslný tlak na Martina Štrbu. Jako trenér pracoval svědomitě, měl svůj styl, ale výsledky kulhaly. Ale skandování "Štrba ven", bylo za mě přes čáru, to je ale hokejový život.

Co říkáte na čtvrtfinálového soupeře ze Zlína?

Je to ten nejkvalitnější a nejtěžší soupeř jakého jsme mohli ve čtvrtfinále dostat. Je to tým s velkými zkušenostmi z bojů v play-off. Je to loňský vítěz Chance ligy, který bude mít také výbornou podporu ve svých fanoušcích.

CHANCE LIGA, PLAY OFF: V sobotu 9. března, odehrají Jestřábi úvodní čtvrtfinále play off se zlínskými Berany. Zdroj: LHK Jestřábi Prostějov Zdroj: Deník/VLP Externista 1. zápas, sobota 9. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 2. zápas, neděle 10. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 3. zápas, středa 13. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 4. zápas, čtvrtek 14. března, od 18 hodin

Berani Zlín - LHK Jestřábi Prostějov případný 5. zápas, sobota 16. března, od 17 hodin

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín Předkolo play off: HC Zubr Přerov - HC Dynamo Pardubice B 0:4, 3:2, HC Dukla Jihlava - HC Slavia Praha 2:3 pp, 7:2, (7.3.). Hraje se na 2 vítězné zápasy. Čtvrtfinále play off: HC Stadion Litoměřice - SK Horácká Slavia Třebíč, HC RT TORAX Poruba - hůře postavený vítěz předkola, VHK ROBE Vsetín - lépe postavený vítěz předkola. (termíny stejné jako zápasy Jestřábů). Hraje se na 3 vítězné zápasy.

Věříte mužstvu, že se dostane do semifinále?

Jasně, že věřím. Již konec soutěže, kde jsme odehráli tři super zápasy s týmy na prvním, druhém a čtvrtém místě tabulky ukázaly, že si vše konečně sedlo a že jdeme tou správnou cestou. Na play-off budeme v plné síle, všichni kluci jsou zdraví. Máme silný realizační tým, který udělá vše proto, abychom čtvrtfinále zvládli.