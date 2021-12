„Přišlo šestnáct nových hráčů včetně realizačního týmu, někteří se mezi sebou neznali. Měli jsme krátký čas zavést nějaký systém, vytvořit speciální formace, pracovat na kondici. Šesté místo je dle mého odpovídající,“ myslí si asistent trenéra Jestřábů Vlastimil Wojnar.

Zároveň je prý třeba dívat se v tabulce jak před sebe, tak i směrem dolů. Prostějov aktuální umístění zhruba v polovině základní části bere s pokorou.

„Ta soutěž je strašně vyrovnaná. Každý zápas je padesát na padesát, výsledky bývají překvapivé. Pohybujeme se vlastně celou dobu mezi čtvrtým a šestým místem. Rezervy tam jsou, ale momentálně jsme na tom asi tak, jak máme být,“ dodal Wojnar.

Přijde vytoužená výhra v derby?

Největší kaňkou na výkonech a výsledcích Jestřábů již tradičně zůstává domácí bitva o Hanou s Přerovem. Nejvyšší porážka sezony 3:7 právě s tímto soupeřem bolí fanoušky nejvíc. A nejen fanoušky.

Jestřábi dostali sedm kousků. Přerov dál vládne Hané

Na druhou stranu, kdy jindy by Prostějov měl Zubry porazit než v aktuální sezoně, kdy je na tom po delší době v tabulce lépe. A momentálně, jak se zdá, i ve větší pohodě. Další derby je navíc na programu ještě tento měsíc – 22. prosince v Přerově.

„Chtěli bychom dát hezký dárek fanouškům a klidné Vánoce našemu majiteli, protože to hodně prožívá,“ pousmál se hlavní kouč Aleš Totter. „Možná se nám v Přerově bude hrát lépe. Oni tyhle zápasy ale umí, jsou to patrioti. Jednou se ta série ale musí zlomit,“ věří.

„Fanoušci se určitě dočkají, tohle by bylo ideálně načasované. Věřím, že tým bude obohacen o zkušenost z prohraného domácího zápasu,“ přál by si Totter.

Pokuta za prasečí hlavu

Během poslední bitvy o Hanou v Prostějově přistála na ledě prasečí hlava. Zubry však nijak nerozhodila, vše nakonec skončilo pokutou 15 tisíc korun pro Jestřáby.

„V NHL se házely třeba chobotnice na led. Lidé ji tam pronesly, byla zmražená, pak na ledě uschla, přestalo se hrát. Je to nějaká recese fanoušků. Plynulost hry je pozastavena, ale rozumíme fanouškům, že prožívají emoce. Dokážu to pochopit, ale byl bych nerad, aby to bylo pravidlem,“ přiznal Aleš Totter.

Klub údajně s fanoušky celou situaci řešil s tím, že házení jakýchkoliv předmětů na led odsuzuje. Už kvůli finančním postihům. „Ale třeba pana Ovečku ve Vsetíně pravidelně polévají pivem. To je taky taková tradice,“ odlehčil situaci Vlastimil Wojnar.

Současná doba každopádně elektrizující atmosféře na stadionech nenahrává. Příští středu na Jihlavu by za běžných okolností přišlo v Prostějově určitě více fanoušků. Stoprocentně vyšší návštěva by pak byla na derby v Přerově. To však ještě bude platit omezení tisícovky přítomných osob. Ty navíc musí splňovat pravidla stanovená vládním nařízením.

„Třeba v Benátkách chodilo dvě stě lidí. Ale tady to jde určitě cítit. Pro nás je to mínus. Stejně tak pro Vsetín nebo Jihlavu,“ uzavřel Vlastimil Wojnar.