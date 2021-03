Základní část Chance ligy se schyluje ke svému konci. Prostějovští hokejisté v předposledním domácím utkání základní části prohráli s Havířovem 1:4 a připsali si tak již čtvrtou prohru v řadě. Sice stále drží postupové pozice do play-off, nicméně předkolo ještě jisté nemají.

Dominik Hrníčko | Foto: Deník / Jan Pořízek

Čím to, že se Hanákům nyní nedaří? „Kdybychom to věděli, tak to změníme. My se snažíme, plníme ty úkoly, ale začíná to tím, že málo střílíme, máme málo soubojů, nedohráváme to a chybí nám nasazení,“ vysvětluje útočník Jestřábů Dominik Hrníčko.