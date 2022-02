Ve třetí třetině vstřelil vítězný gól Illéš. Jestřábi sice snížili Havlíkem, poslední slovo si však vzal Skořepa.

„Na to, jak jsme do zápasu vstoupili a jak nás to asi na patnáct minut odrovnalo, tak na tento kolaps z první třetiny dopadl zápas výborně,“ pochvaloval si jihlavský trenér Karel Nekvasil.

Prostějov nyní čeká víkendový domácí dvojzápas. V sobotu od 17 hodin hostí Vsetín, v neděli v 16 hodin přivítá Ústí nad Labem.

HC Dukla Jihlava – LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Čachotský (F. Seman), 39. F. Seman (Čachotský, Valenta), 45. Illéš (Čachotský, Skořepa), 60. Skořepa – 2. T. Jáchym (M. Jáchym), 58. A. Havlík (Račuk). Rozhodčí: Čech, Jaroš – Kreuzer, Polonyl. Vyloučení: 4:9. Využití: 2:0. Diváci: 533.

Jihlava: A. Wolf – Bilčík, Valenta, Kowalczyk, Kachyňa, L. Mareš, Eliáš, A. Rutar – Čachotský, Skořepa, Illéš – T. Harkabus, M. Zadražil, T. Havránek – Cachnín, M. Juda, Vítězslav Brož – Helt, Lichanec, F. Seman. Trenér: Ujčík.

Prostějov: Bláha – M. Jáchym, A. Havlík, P. Krejčí, Vala, Husák, T. Koblížek – P. Beránek, T. Jáchym, M. Švec – Martin Novák, J. Kloz, Mrázek – Jiránek, Račuk, Rudovský – Štefka, Janeček, Š. Jelínek. Trenér: Totter.