Tomáši, po jak dlouhé době jste během Souboje legend stál na ledě? Vypadalo to, že jste nic nezapomněl.

Tak to děkuji. Hraji Záhorskou ligu za AHC a když mám čas, jdu hrát v pátky ještě bílá – černá, Old Boys. Takže letos jsem na tom už párkrát stál.

Jak jste si exhibiční derby užil?

Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit, zavolali mi, jestli si nechci sklouznout. Zahrát si hokej a pomoct dobré věci. Samozřejmě jsem souhlasil. Viděl jsem spoustu starých známých, hodně i z Prostějova.

FOTO: Souboj legend pro Prostějov! Derby se vším všudy, vtipkoval Vojtek

Jak často chodíte na hokej v Přerově?

Byl jsem jen dvakrát za celou sezonu. Chtěl jsem vícekrát, ale nebyl čas. Samozřejmě to ale sleduji v médiích.

Hokejisté Přerova proti Vsetínu. Tomáš Sýkora v hledištiZdroj: Deník/Jan Pořízek

Vy jste ale vlastně hráčskou kariéru oficiálně nikdy neukončil, nemýlím se?

Oficiálně ne. Před dvěma lety nikdo nepřišel. Takže oficiálně nic ukončeného vlastně nemám, když jste nepřišli.

Doufali jsme pořád, že to ještě zkusíte…

Tak doufejte dál, třeba se vrátím. Tady je někde i manažer, tak uvidíme (směje se).

Jak hodnotíte poslední sezonu Zubrů?

Jsem rád, že se dostali z těch problémů. Že přežili covidové období. A samozřejmě letos to byla těžká sezona. Padalo strašně moc mančaftů a i Přerov tam byl namočený. V jedné chvíli hodně. Jsem rád, že se z toho dostali a jsem rád, že šli rovnou do play-off. A pak zase zakleté čtvrtfinále…

Čím to podle vás je, že přes čtvrtfinále ne a ne projít?

Já nevím. Když jsem hrál, nešlo to. Mě mrzí jediný rok. To byla ta Slavie ve třetí sezoně po postupu. To byla škoda… Ale kluci teď bojovali s Jihlavou, bylo to o gól v posledním zápase. Takže klukům gratuluji. Snad to semifinále někdy prolomí.

Odepisovaný Bzenec šokoval Kozly. Neskládáme zbraně, velí Chytrý