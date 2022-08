Svět by se mu totiž rozhodně nezhroutil. Kromě hokeje má totiž hudbu. Herman bubnuje v rockové skupině Kameron, která s poslední písní slavila úspěch, příval dalších fanoušků a zajímavých plánů do budoucna.

Důkazem budiž zaplněné Masarykovo náměstí v Přerově během Svatovavřineckých hodů.

Zdroj: Kameron

Kubo, máte za sebou hodinový koncert na hodech v Přerově. Jaký byl?

Tady se vždycky hraje fajn. Já to mám sto padesát metrů od bytu, takže jsem se na to těšil. Vyšlo počasí, nebyla taková vedra jako v posledních dnech. Přišlo plné náměstí lidí, i naši fanoušci, kterých je čím dál tím víc, za což děkujeme. Užili jsme si to.

Z přerovského náměstí jste se přesouvali na další koncert. Takže toho máte hodně?

Přejížděli jsme ještě do Drahlova, kde jsme hráli celovečerně. Další víkend máme dovču, budeme odpočívat. Je toho hodně, plní se nám to už i na příští rok. Zlomilo se to, když jsme v červnu vydali písničku „A co ty“ od Jardy Macíčka (přerovského hudebníka, ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova, pozn. red.), kterou nám věnoval. Přichází k nám hodinové koncerty i v Čechách, takže je to fajn. Jde to i v této době. Měli jsme nějaké plány a zatím to jde směrem, kterým jsme chtěli.

Na Facebooku má video ke skladbě „A co ty“ bezmála 750 000 zhlédnutí. Co byste k ní řekl?

Hrálo ji Pirillo a tuším, že to s ním zpívala Věra Špinarová. Je škoda, že vlastně šlo o nehranou písničku. Jarda nám ji dal, my jsme jí dali trošku nový kabát a jde teď o naši autorskou věc. Píseň jde do rádií, tak uvidíme.

Zdroj: Youtube

Kameron má v repertoáru hlavně převzaté písně, chcete se nyní spíše vydat cestou autorských skladeb?

Určitě. Máme teď v plánu vydat nový singl – čistě naši vlastní věc i s videoklipem. Zatím neřeknu, kdy to vyjde, ale už na tom pracujeme. Ještě bychom chtěli vypustit něco na Vánoce, už máme napsaný vánoční text, takové „Rockové Vánoce“, které bychom rádi nadělili fanouškům pod stromeček.

Přesuňme se k hokeji. Stále nemáte angažmá? Připravujete se individuálně?

Připravuji se na suchu, na led jsem zatím nevyjel. Mám v plánu ozvat se Láďovi Kočarovi (sportovnímu manažerovi mládeže HC Zubr Přerov, pozn. red.), že bych se rád jel sklouznout s juniorkou. Angažmá zatím ale žádné nemám.

S přerovskými hokejisty se připravuje útočník Okál

Bylo, nebo je nějaké angažmá ve hře?

Měl jsem rozjednanou Bratislavu Capitals, ale tam to dopadlo, jak to dopadlo (klub ukončil činnost, pozn. red.). Je to škoda. Teď člověk čeká, všude je plno. Uvidíme, co bude…

Hrozí i to, že byste s profesionálním hokejem ve třiceti letech skončil?

Nikdy neříkej nikdy. Člověk to dělá celý život, baví ho to, ale nebudu lhát. Stejně to jednou přijde. Teď jsem otevřený všemu, čekám, nechci sedět doma. Chci něco dělat, něco třeba i budovat. Uvidíme.

Volný čas vám teď ale asi dobře zaplňuje jiná práce i koníček – hudba, že?

Jo, hudba to zaplňuje. Člověk teď má více času se jí věnovat. Bereme teď i koncerty, které jsou v září, což jsme dříve nedělali kvůli mně. Když jsem nemohl kvůli hokeji já, nemohla hrát ani kapela. Pokud bych už hokej nehrál, což samozřejmě ještě hrát chci, tak se můžu více věnovat tomuhle. Má to své plusy a minusy.

Takže z toho, že stále nemáte angažmá, nejste nějak smutný…

Ne, život je takový, nehroutím se z toho. Navíc mám teď takový pocit a názor, že sport jde špatným směrem. Ať už za to může covid, válka, nebo cokoliv jiného, je to škoda. Snad se vše vrátí do normálu.

Proč jste vlastně nepokračoval doma v Přerově?

Já k tomu vlastně nic nevím. Měl jsem smlouvu na rok, která skončila. Samozřejmě tam byly i nějaké domluvy, než jsem smlouvu podepsal, že bych v Přerově mohl být šest let třeba jako Roman Pšurný a pomáhat pak i mladým klukům. Pak jsem se ale dozvěděl, že mě v klubu nechce jeden konkrétní člověk. Já bych tady samozřejmě rád byl, vše tady mám doma.

Prozradíte, kdo konkrétně vás v Přerově nechtěl?

Pan Pluháček (jednatel klubu a ředitel pivovaru Zubr, generálního partnera přerovského hokeje, pozn. red.).

Jak hodnotíte své výkony v minulé sezoně?

Sezona se nepovedla. Nebylo to nejhorší, ale mohlo to být lepší. Chtěl jsem samozřejmě ukázat, že by to letos třeba lepší bylo. Ale to je sportovní život, nelámu si s tím hlavu.

Promluvila do vašich výkonů i častá zranění?

Je to tak. Člověk chtěl hrát, musel hrát. Tak to ve sportu chodí. Hodně kluků hraje nemocných, s antibiotiky, se čtyřicítkami horečkami, mají něco s nohou, jsou pod injekcemi. To lidé to ani neví. Přehlíží se to a pak se bohužel mohou stávat i nešťastné věci, které vídáme třeba ve fotbale, jako jsou zástavy srdce a podobné věci.

