Ve Zlíně to bylo takové turbulentní. Nejdříve jsme byli ve spodu tabulky, potom se to zvedlo a nakonec to musím hodnotit pozitivně. Byly to dva super roky a zvládnout tu baráž je něco opravdu extrémně náročného. A letos byl Vsetín v tom finále prostě lepší. Bohužel.

Určitě. První dva, tři týdny sice budou těžké a spíše na morál, ale časem se to vždycky rozjezdí a vlétne se na to.

Na to je ještě brzo. Musím ale uznat, že i přesto, že jsem tady jen chviličku, tak ta parta tady vypadá dobře. Velice zdravé prostředí. Doufám tedy, že to prodáme i na ledě. Sezona je sice dlouhá, mohou přijít nějaké krize, ale to nejdůležitější se stejně nakonec bude odehrávat v play-off.

Ta změna je doopravdy neskutečná. U kabiny to platí jednoznačně a i ta hala se dala dokupy. Pamatuji si, že když se tady začala hrát první liga, tak byl Prostějov trošičku otloukánek. Chodili jsme tady totiž na střídavé starty z Třince. Od té doby ale Jestřábi udělali kus práce a je to vidět.

Ano, je to tak. Trénovali mě už v Šumperku a i potom jsme byli nějakým způsobem stále v kontaktu. A určitě to při tomto mém přestupu svou roli hrálo.

Bylo to z toho důvodu, že je ten klub ambiciózní a postupně se dostává ke špici první ligy. Vím také, že tady chtějí udělat nějaký úspěch. A také proto, že se tady hraje docela ofenzivní hokej. My ve Zlíně jsme měli ty výsledky většinou hodně těsné a celkově byl náš hokej dost defenzivní.

Ještě bych u toho chvíli zůstal. A zeptám se vás, co říkáte na ten poměrně nespravedlivý systém baráže vůči prvoligovým celkům.

Pořád se to řeší, ale to my hráči jen tak neovlivníme. Může na to nějakým způsobem tlačit hokejová veřejnost, ale stejně je to v konečném důsledku na svazu a majitelích klubů.

To vyřazení od vás ve čtvrtfinále se tady v Prostějově neslo poměrně dost těžce. Vím, že vy osobně jste v ani jednom z těch tří zápasů nehrál, ale přece jen. Vyslechl jste si něco na toto téma od vašich nových spoluhráčů?

To zatím ještě ne. Play-off je úplně jiná soutěž a já čtvrtfinále nehrál kvůli jistých rodinných problémů a navíc jsem v tu dobu ještě navíc vypadl ze sestavy. Sledoval jsem to tedy jenom z tribuny a musím uznat, že to Zlín hrál prostě zkušeněji.

Zůstaňme ještě na chvíli u Zlína. Co říkáte na to, že tak, na české poměry, velký a slavný klub skončil tak jak skončil?

Nechtěl bych to nějak hlouběji hodnotit, ale je to tam prostě těžké. Někomu se to stát muselo a přišlo to zrovna na ně. Navíc je vidět, jak moc je první liga vyrovnaná, když i klub z extraligy má problém se držet na špici.

Byla ta situace v tom klubu cítit, když jste za něj hrál?

Určitě ano. A je to škoda, že se nám to nepodařilo. Manšaft jsme měli dobrý, očekávání byla velká, ale nevyšel nám začátek sezony, dostali jsme se pod tlak jak fanoušků, tak i médií a nabalovalo se to na nás stále více a více.

NENÁVIST! Prostějovští fanoušci dali jasně najevo, co ke svému rivalovi cítí | Video: Deník/David Kubatík

Jste rodák a odchovanec ze Šumperka. Sledujete zápolení Draků ve druhé lize?

To víte, že to sleduji. Jsem v kontaktu i s panem Velčovským (ředitel klubu, pozn. red.) a mám tak trochu poskládaný obraz o tom, co se děje. Loni to klukům úplně nevyšlo, ale myslím si, že letos ten manšaft bude lepší a play-off by udělat mohl. Na postup zpět to asi úplně nevypadá, ale proč se postupně neodrazit od play-off?

Jak už jsem řekl, jste rodák ze Šumperka. Už ve čtrnácti letech jste ale nastupoval za Pardubice. Jak se to v té době vlastně vyvinulo?

Jednoduše. V té době v Šumperku nebyla extraliga dorostu ani juniorů, takže jsem šel do Pardubic, které jsem bral jako takovou přestupní adresu do juniorky v Kanadě.

Zmiňujete zámoří, kde jste strávil tři sezony. Co vám tato vaše hokejová i životní kapitola dala?

Určitě jazykové znalosti a celkově i osamostatnění. Zjistil jsem také, že v těch věcech, které tam běžně dělali, byli oproti nám nesmírně napřed. Hodně mi to zkrátka otevřelo oči. Byla to skvělá zkušenost a rozhodně bych neměnil.

Dá se říci, že jste z toho i později hokejově těžil?

Asi se to tak dá říci. Doufám, že mi to pomohlo i po této stránce. Je pravda, že jsem tomu v mládí asi nedával tolik, kolik jsem mohl a kolik tomu zase dávají kluci v posledních letech. Jak už jsem řekl, prostě mi to otevřelo oči.

Jestřábi Prostějov - Berani Zlín: Nástup na led | Video: Deník/David Kubatík

Jaké jsou vaše osobní ambice do následující sezóny?

Chtěl bych určitě udělat více bodů než ve Zlíně (21 a 22, pozn. red.). troufám si tvrdit, že teď bych měl mít takovou roli, aby se mi to povést mělo. To všechno se ale nakonec uvidí na ledě.

Čím to bylo, že se vám nedařilo úplně podle představ?

Těžko říct. Často se nám měnili trenéři a ani ten tým celkově těch gólů moc nestřílel. Další důvody jsem už řekl v odpovědi na první otázku, proč jsem si vybral právě Prostějov.

A otázka na závěr. Viděl jste prezentace prostějovského kotle? A jak se na něj těšíte?

Určitě ano. Chorea jsem viděl a jsou naprosto luxusní. Pamatuji si ještě na druhou ligu, kdy k nám jezdil Prostějov do Šumperka. Už tehdy byli ti fanoušci obrovsky vášniví. Jestli se o něco skutečně nebojím, tak jsou to právě oni. Ostatně jsem je viděl v akci už při letošním play-off, kdy v hale Jestřábům vytvořili naprosto parádní domácí atmosféru.