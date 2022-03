Bylo to pro nás utkání o všechno. V zápase předtím se nám to nepovedlo. Nebyli jsme vůbec schopni dostat se do utkání a Kolín byl jasně lepší. My jsme věděli, že musíme de facto všechno změnit, abychom mohli pomýšlet na postup. Myslím si, že se nám to povedlo a že jsme od začátku chtěli více vyhrát, než soupeř.

V zápase jste měli dost šancí, ale nebyli jste schopní dát více než jeden gól. Čím si to vysvětlujete?

Určitě, kdybychom odskočili, tak si myslím, že bychom to uhráli s větším klidem. Takhle jsme se báli až do poslední vteřiny. Co nám chybělo úplně, nevím. Zachytal jim dobře gólman a měli jsme pár tutovek, kdy stačilo jen trefit bránu. Kolín bránil poměrně důrazně a kluci neměli moc čas na zakončení, takže možná i to byl jeden z faktorů. Kolikrát nám nestačilo šest gólů, nyní nám stačil jeden. I takové zápasy jsou.

Postup! Jestřábi jdou dál a čeká je vítěz základní části

Ve druhém střetnutí jste zápas nedochytal. Byl jste střídán ve 28. minutě po třetí brance Kolína. Bylo těžké to hodit za hlavu a připravit se na rozhodující utkání?

Je to play-off. Nepočítají se skóre, nic, hraje se pouze na zápasy. Já jsem si naopak odpočinul, když jsem šel z té brány takto brzo. Už když jsem šel pryč, tak jsem se začínal soustředit na další utkání.

Co z vašeho pohledu rozhodlo celou sérii?

Důležitý byl hned první zápas v Kolíně, kde na nás domácí nastoupili, ale my jsme to otočili a nakonec vyhráli. Nemuseli jsme tak doma čelit mečbolu a měli jsme vlastně dva zápasy na to, abychom postoupili dál. To byl určitě zlomový moment.

Vypadalo to, že ve čtvrtfinále narazíte na Vsetín, protože Frýdek na Slavii dlouho vedl. Pražané ale nakonec zápas otočili a vy tím pádem budete hrát s Litoměřicemi. Berete to jako horší nebo lepší variantu?

Moc jsme to neřešili. Oba týmy jsou velmi kvalitní, základní část odehráli velmi dobře. Divácky atraktivnější by byl možná Vsetín, ale na druhou stranu my chceme svazový projekt, pod který Litoměřice spadají, také porazit, takže je to asi jedno.

První dva zápasy čtvrtfinále vás čekají již ve čtvrtek a v pátek na ledě Litoměřic. Rozhodující zápas s Kolínem jste odehráli v úterý a téměř celý pouze na tři lajny. Nemyslíte si, že vám budou chybět síly?

Doufám, že ne. Program je opravdu hodně nahuštěný, protože za chvíli zase hrajeme. Nedá se nic dělat, prostě ty síly někde najít musíme. Můžeme naopak překvapit něčím jiným. Budeme třeba rozehranější, protože Litoměřice po přímém postupu teď stály.

Vidíte v tom výhodu, že jste na rozdíl od vašeho soupeře pauzu neměli?

Těžko říct, jestli to brát jako výhodu, protože síly v play-off jsou potřeba. Litoměřice si to uhrály v základní části a dokonce skončily jako první, takže uvidíme. Ona přeci jen ta herní pauza, co měly, nebyla tak dlouhá.

Čtvrtfinále se oproti posledním ročníkům nehraje na čtyři vítězná utkání, ale pouze na tři. Jaký máte na tohle názor? Zvyšují se tím šance na postup?

Těžko říct. Každý rok se to mění. Možná je to pro nás lepší varianta, protože máme za sebou už předkolo, ale uvidíme.