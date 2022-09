A byl to právě on, kdo nakonec šest minut před třetí sirénou vyrovnal na 3:3 a poslal zápas do prodloužení. Dopomohla mu k tomu jeho zkušenost, když dokázal šikovně tečovat ránu od modré z hole Filipa Jansy.

„Bylo to cílené. My se totiž snažíme docílit toho, aby beci stříleli a my se cpali před branku. A v ten moment nám to opravdu vyšlo parádně," pochvaloval si.

„Takových gólů bychom chtěli dávat co nejvíce. Máme tady poměrně prostornou třetinu, čehož bychom měli maximálně využívat. Bohužel se kolikrát stane, že akci překombinujeme při snaze dát co nejhezčí gól. O tom ale dnešní hokej není," dodává.

Po dvě třetiny působili Jestřábi spíše mdlým dojmem a v tu chvíli by si na remízu po třech třetinách asi příliš lidí nevsadilo. Přes to se tak nakonec stalo. Díky zlepšené a zrychlené hře, dvěma přesných zásahům mladého talenta Pěnčíka a také rychlého opětovného Vlachova vyrovnání nebyla třetí siréna v zápase tou poslední.

„Řekli jsme si prostě, že zápas má 60 minut a zkusíme s tím ještě něco udělat. Takový je ale vývoj hokeje. Jednou hraješ dobře a jednou zase ne. Všechny třetiny se zahrát stejně nedají," hodnotil rozmluvu Hanáků v kabině po čtyřiceti odehraných minutách.

„Moc dobře ale víme, že začátky zápasů nás tlačí. Možná je to i tím, že se na ně příliš zaměřujeme. Je třeba ale říct, že jsou za námi teprve tři kola. Po první čtvrtině se už bude dát hodnotit lépe," doplnil ale hned.

Jednou z věcí, které prostějovské hokejisty zatím poměrně trápí, je využívání přesilových her. V prvním kole sice využili dvě ze šesti, v tom druhém ale už pouze jednu ze čtyř a proti Porubě už žádnou z deseti, přičemž navíc ještě inkasovali během hry pěti proti třem.

„Myslím si, že to není tak hrozné. Věřím, že až se ještě více sehrajeme, bude to už jenom lepší. Přece jen je stále ještě začátek soutěže. Nijak bych to tedy nedramatizoval," říká sebevědomě.

V příštím kole se Hanáci vydají do Chrudimi, kde své domácí zápasy hraje nově poskládané béčko pardubického Dynama. To má zatím na svém kontě tři body za vítězství a dvě prohry, což je o bod méně, než zatím stihli nasbírat Jestřábi. „Je to poměrně zkušený manšaft. Některé kluky tam znám. A mají hlavně výborného gólmana, což pro nás znamená, že budeme muset více střílet a tlačit se do brány," uzavřel Roman Vlach.