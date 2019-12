Jestřábi tak dokázali zabodovat na ledě spolufavorita na účast v předkole play-off. „Po tomto utkání můžeme být spokojení. Konečně jsme zápas oddřeli a odmakali, což je kromě získaných dvou bodů asi nejpozitivnější,“ prohlásil po zápase prostějovský trenér Ladislav Lubina.

Hanákům oproti poslednímu zápasu vypadlo ze sestavy dost hráčů. „Hráli jsme trochu v okleštěné sestavě. O to více si ale výhry ceníme,“ uvedl trenér Lubina.

Chyběli útočníci Krejčík s Chlánem. Prvně jmenovaný je nemocný a Chlán si obnovil poslední zranění. Naopak zpět v sestavě se objevil obránce František Hrdinka, který proti Sokolovu nehrál. Brankář Daniel Huf, jež má střídavé starty z extraligového Zlína, a útočníci Adam Kalaj s Kryštofem Ouřadou.

„Celý měsíc se potýkáme s nemocemi a zraněními. Vypadá to, že to nemá konce. Co se týče Kryštofa, tak u něj by k tomu asi nedošlo, kdybychom neměli marodku. Na druhou stranu je to pro něj pozitivní, zkusil si zápas a určitě dostane větší chuť do tréninku,“ popisoval prostějovský trenér.

Dvakrát se trefil Divíšek

Lepší start do utkání měli domácí, kteří hned ve čtvrté minutě zásluhou Josefa Skořepy odskočili do vedení. Poté měli dokonce dvojnásobnou početní výhodu, ale Hanáci tento těžký okamžik zvládli a hned vzápětí vyrovnali. Tomáš Divíšek, který naskočil z trestné lavice, se po perfektní přihrávce od Krejčího radoval ze své třetí branky v sezoně.

Svůj druhý přesný zásah poté čtyřicetiletý forvard přidal v 29. minutě, když se po rychlém přiťuknutí od Hrníčka trefil nad Brožovo levé rameno.

Dukla ale hned o minutu později srovnala. Hanáci si nepokryli úplně volného Adame Zemana před brankou a ten pohodlně skóroval.

Ten samý scénář se opakoval o dvě minuty později. Nejprve to byli opět Jestřábi, kteří zásluhou Lukáše Žálčíka odskočili, domácí ale ihned po půl minutě hry srovnali z hole Lukáše Anděla.

Ve třetí třetině branka nepadla, a tak se muselo nastavovat. Bonusový bod si nakonec připsali Hanáci, kteří dokázali využít přesilovou hru čtyř proti třem. Tomáš Nouza si vyměnil puk s Divíškem a poté tvrdou ranou z mezikruží tři čtvrtě minuty před koncem prodloužení rozhodl o výhře Jestřábů.

Svěřenci trenéra Lubiny jsou tak stále ve hře o dvě postupová místa, čeká he ještě 26 zápasů.

„Po hráčích budeme chtít jednu jedinou věc, a to jsou tři body,“ řekl Lubina jasně před dalším utkáním. V sobotu od 17 hodin Prostějov hostí Kadaň.

HC Dukla Jihlava - LHK Jestřábi Prostějov 3:4 v prodl. (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Skořepa (Čáp), 30. A. Zeman (Matýs, Půža), 32. Anděl (J. Holý, Chlubna) – 16. Divíšek (P. Krejčí, Račuk), 29. Divíšek (Hrníčko, M. Jandus), 32. Žálčík, 65. Nouza (Divíšek). Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Štofa, Sedláček. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 805.

Jihlava: Jan Brož – J. Pohl, Staněk, Čáp, D. Kolář, Půža, J. Holý, Piegl – Čachotský, Fronk, Illéš – Anděl, Skořepa, Chlubna – T. Harkabus, Lichanec, Machač – A. Zeman, Hrala, Matýs. Trenér: Viktor Ujčík.

Prostějov: Huf – Hrdinka, M. Jandus, Mrázek, Muška, Hamrlík, P. Krejčí, Husa, Březák – T. Jandus, Račuk, Žálčík – Hrníčko, Divíšek, Nouza – M. Novák, V. Meidl, Knap – Kalaj, Ouřada. Trenér: Ladislav Lubina.

Jiří Horák