V Edenu nezačali úplně nejlépe. Hned ve třetí minutě měla Slavia velkou šanci po chybě Jestřábů v rozehrávce, ale to hosty ještě zachránil brankář Bláha. Minutu na to ale už kapituloval, když jej v samostatném úniku překonal Všetečka.

V 7. minutě nabídli chybou šanci soupeři také domácí, ale Beránek po povedeném blafáku kotouč do sítě nedostal. Ještě do přestávky se Prostějovu ale podařilo vyrovnat. Nenápadnou střelu Klimíčka od modré Málek neviděl, navíc ji před ním tečoval Kloz a do šaten se šlo za stavu 1:1.

Jenže ani úvod druhého dějství nebylo podle představ Jestřábů. Ve23. minutě totiž teč Brože směřovala do protipohybu Bláhy a bylo to 2:1. Ve třetí třetině sešívaní ještě náskok navýšili. Nejdřív se deset minut před koncem prosadil z mezikruží Kadeřávek, který vymetl růžek a o pět minut později stanovil konečné skóre 4:1 Žejdl, který úspěšně zakončil přečíslení.

Prostějov si tak připsal první porážku na ledě soupeře v letošní sezoně a nenavázal na pondělní domácí vítězství s Litoměřicemi.

HC Slavia Praha - LHK Jestřábi Prostějov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. R. Všetečka (T. Knotek), 23. Jaroslav Brož (Daniel Krejčí), 51. Kadeřávek (T. Knotek), 56. Žejdl (M. Ondráček, Poletín) – 19. J. Kloz (Klimíček, Martin Novák). Rozhodčí: Hucl, Pilný – Hnát, Sedláček. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 870.

HC Slavia Praha: R. Málek (M. Michajlov) – Daniel Krejčí, Weinhold, T. Duda, Veber, R. Havel, Mikuláš Hovorka, Kadeřávek – Poletín, Žejdl, M. Ondráček – R. Všetečka, T. Knotek, Kern – Vracovský, P. Machač, T. Pšenička – Jaroslav Brož, Vlček, Šteiner.

LHK Jestřábi Prostějov: Bláha (M. Altrichter) – Husák, Klimíček, Babka, Vala, Zajíc, M. Jáchym – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Martin Novák, J. Kloz, Mrázek – P. Beránek, Štefka, M. Švec – Dubský, T. Koblížek, Š. Jelínek.