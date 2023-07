Jak jste se dostal k angažmá v Prostějově?

"Byl jsem osloven majitelem klubu a nabídka byla zajímavá a dávala mi smysl. Líbí se mi vysoké cíle klubu a proto jsem kývnul."

Zmínil jste cíle, ty jsou v Prostějově vždy nejvyšší… Odpovídá tomu i kádr, ne?

"Samozřejmě, že chceme hrát co nejvýše. Na papíře se ale nic nevyhrává. Rozhoduje se na ledě. My půjdeme do každého zápasu s jediným cílem – vyhrát."

VIDEO: Jestřábi vyjeli poprvé na led. Pod novým koučem

Jestřábi se e dvou posledních sezonách usadili ve špičce soutěže. Letos se chtějí ještě posunout, že?

"Kluci měli v Prostějově dvě poslední sezony velmi dobré. Každý hráč, ale i majitel chce být pořád lepší. To chceme letos i my."

Jaký vy osobně vyznáváte styl hokeje?

"Vítězný. (smích) To znamená takový, abychom vyhrávali. Já jsem byl útočník a mám rád útočný styl. Nicméně se velké zápasy takovým stylem moc nevyhrávají. Budeme to chtít nastavit tak, aby to sedělo našim klukům a doufejme, že budeme vyhrávat."

Je tedy možná třinecká inspirace?

"Néé, já nebudu kopírovat žádný styl. Mám svou vlastní vizi a představu, co bych chtěl v Prostějově s klukama hrát. Doufejme, že se mi to podaří aplikovat a budeme úspěšní."

Měl jste možnost ovlivnit skladbu kádru?

"Popravdě jsem přišel a kádr byl z devadesáti procent hotový. Stojím za příchody tří hráčů, ještě stále hledáme a mapujeme trh. Chtěli bychom ještě jednoho obránce do první lajny."