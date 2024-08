„Je pravda, že podmínky nejsou úplně ideální, led nepatří k nejlepším a ani není žádná sláva tady lítat v tom vedru. Podmínky jsou ale pro oba týmy stejné," říkal po zápase tento 28letý útočník, který však dokáže zaskočit i v obraně a během zápasu s frýdecko-místeckými rysy se hned na začátku druhé třetiny postaral dorážkou Krejčího střely o vyrovnání na 1:1.

„Zápas ve Zlíně nám ale sedl lépe. Dnes jsme nebyli tak kvalitní v koncovce a prohráli jsme tedy zaslouženě. Je také možné, že to bylo i soupeřem, který měl v kádru více mladých hráčů a ten hokej byl daleko bruslivější," dodal.

Jinak si ale fungování nově vytvořeného týmu, jehož součástí se čerstvě stal také, jen a jen pochvaloval. „Už tam vidím nějaké náznaky sehranosti a třeba hra pět na pět špatná fakt není. Rezervy vidím ještě ve hře speciálních týmů. Přesilovky a oslabení budou něčím, na čem budeme v nejbližších dnech určitě pracovat. Přece jen to byl teprve druhý přípravák," poznamenává rodák z Jičína a odchovanec Hradce Králové.

Ten už si během své kariéry i pět zápasů v prostějovských barvách střihnul. Stalo se tomu tak během sezony 2019/2020 a do statistik se zapsal i jedním přesným zásahem. Přiznává tak, že díky tomu nešel do úplně neznámého prostředí.

„Více-méně jsem věděl, do čeho jdu. Navíc jsem už před příchodem znal zhruba půlku kluků z působení v mládežnických reprezentacích. Nebylo to tedy pro mě nějaké super nové prostředí. V tom je to pro mě jednodušší. I díky tomu, že tady nejsem ani zdaleka jediným nováčkem. Tvoříme v podstatě nový celek," popisuje.

Ač je Pilař doma spíše v útoku, v poslední době musel pod trenérem Martincem v Mountfieldu hrát spíše na zadních pozicích. To by se nyní v jeho novém působišti mělo změnit. Nabízela se tedy otázka, zda už hru dopředu přece jen trochu nepozapomněl.

„To určitě ne. Není to pro mě nic neznámého. Doufám ale, že tady už bude má role trošku jiná a i toho prostoru na ledě budu mít více. I to byla jedna z věcí, které jsem před sezonou řešil," říká a na úplný závěr pak ještě dodal, že pokud by se naskytla příležitost vrátit se zpět mezi českou elitu, kde strávil většinu času z posledních pěti sezon, rozhodně by jí nepohrdnul.