„Věřím, že to tady bude opravdu narvané. O té sérii víme. Strašně dlouho se čeká na vítězství s Přerovem a já věřím, že v silách tohoto týmu je tuto šňůru přerušit,“ hlásí nový trenér Prostějova Aleš Totter.

Ten před sezonou přišel coby asistent Václava Prospala z Českých Budějovic. A nově poskládaný tým jde pod jeho vedením strmě nahoru.

„Vybrali jsme výborný realizační tým i hráče. Komunikace s majitelem je taky super. Já jsem spokojený s tím, jak to tady probíhá. Vše se ale samozřejmě bude odvíjet od výsledků,“ uvědomuje si Totter.

Výsledky mají Jestřábi zatím nad očekávání. Z posledních sedmi zápasů šest výher, třetí místo v prvoligové tabulce, druhá nejlepší defenziva v soutěži a čtvrtá nejvyšší produktivita (dle počtu branek).

„S pracovitostí a charakterem týmu jsme spokojeni. Jsme navíc nový mačaft, takže to bereme s pokorou. Vidíme velký prostor ke zlepšení. Jde hlavně o koncovku, aby od nás rychleji chodily kotouče, někdy na ledě špatně komunikujeme. Je to škoda, ještě bychom tu hru zrychlili. Ale je pořád začátek sezony. Ale počítá se každý bod, tabulka je vyrovnaná,“ dobře ví prostějovský kouč.

Zubři se trápí v přesilovkách i oslabeních

To Přerované zatím střídají domácí výhry s venkovními porážkami se stoprocentní pravidelností. Tento trend by pochopitelně rádi přerušili právě v bitvě o Hanou, kterou ovládli už pětkrát v řadě, šestkrát, pokud bychom počítali jedno přípravné utkání.

„Měli zatím velkou marodku. Uvidíme, jak se jim hráči uzdraví. Oni to nehrotí. Vědí, že až budou v plné síle, poletí tabulkou nahoru,“ upozornil Aleš Totter.

A má pravdu. Zubrům v posledním utkání s Vrchlabím chyběli důležití obránci Hrdinka s Ševčíkem. Jinak se ale modrožlutí dávali postupně do kupy. Tedy co se hráčů týče.

„Upřímně to vůbec teď nemám v hlavě,“ řekl po posledním utkání Přerova proti Sokolovu hlavní trenér Vladimír Kočara. „Doufám, že kluci nelehnou. Momentálně jsme v dezolátu my, realizační tým,“ přiznal.

Přestože na zvláštnost derby Kočara nemyslel, o tom, co zatím Zubrům v tomto ročníku Chance ligy chybí, má jasno.

„Body z venku nám samozřejmě chybí. Hlavně nám ale opravdu chybí to, že si nepomáháme přesilovkami. To jsou věci, na kterých neustále pracujeme. Věříme, že se to zlomí,“ dodal kouč.

Horší procento využití přesilových her než Přerov (8,33) má už jen beznadějně poslední Kadaň. Zubrům ale nejde ani hra ve vlastním oslabení. Zde jim patří třetí místo od konce (74 %).

„Sezona je opravdu složitá a těžká. Jsem rád, že fanoušci jsou s námi trpěliví, možná očekávali něco jiného. Ale respekt k soupeřům. Nikdo nechce prohrát a spadnout do sestupové skupiny,“ připomněl Vladimír Kočara.

Šance je, vědí Jestřábi

Sečteno, podtrženo. Prostějov by dle papírových předpokladů i bookmakerů měl mít jedinečnou příležitost ukončit trápení z bitev o Hanou. V těch se v posledních patnácti případech radoval pouze dvakrát (počítáme-li i přípravný duel)!

„Šance je, derby nemá favorita. Věříme, že to bude jeden z těch lepších zápasů a hlavně atmosféra bude vynikající,“ těší se Aleš Totter.

Nedočkaví už jsou i hráči. „Je to hanácké derby, moc se těším. Bude to hodně vyhrocené. Kluci, kteří odešli z Přerova do Prostějova, se určitě budou chtít ukázat. Zápas bude mít dobrý náboj a doufám, že venku konečně vyhrajeme,“ zmínil přerovský benjamínek Matěj Svoboda.

„Derby je asi první věc, co člověk slyší, když přichází do Prostějova. Je vidět, že je to něco speciálního a my to cítíme. Bude to hodně vyhrocené, ale věříme, že vyhrajeme,“ uvedl univerzál Jestřábů Jakub Babka.

Pikantní bude duel hlavně pro Jana Štefku, Matěje Nováka či Petra Mrázka, kteří působili na obou stranách barikády.

Také mezi oběma fanouškovskými tábory tradičně vyhrocené derby je v Prostějově na programu ve středu od 18 hodin.