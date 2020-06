Na Hané strávil poslední tři sezony, ve kterých stihl odehrát 171 zápasů a posbíral 164 kanadských bodů (77+87). Nouza zažil s Jestřáby i dvě prohraná čtvrtfinále play-off s Kladnem a vyrovnanou sérii v předposledním ročníku se Vsetínem, kterou rozhodoval až sedmý duel.

„Úvodní dva roky byly povedené. Hlavně jsem se v Prostějově potkal s kamarádem Tomášem Divíškem a společně jsme si to užili. Konec už jak z hráčského, tak z výsledkového hlediska vydařený nebyl, má to sice tu kaňku, ale i tak to zpětně beru jako fajn zkušenost,“ vzpomíná na roky v dresu Jestřábů.

Útočník, kterého si lze nejvíce spojit s hokejovou Mladou Boleslaví a Českými Budějovicemi, teď ovšem nepřichází do zcela neznámého prostředí. V roce 2008 se v prvoligovém Vrchlabí rozehrával v deseti zápasech coby hráč extraligové Boleslavi a jeden zápas si připsal také v sezoně 2010/2011.

Cítil déjà vu

„Samozřejmě na tohle období vzpomínám rád. První, co se mi vybaví, jsou výborní fanoušci a perfektní kulisa při domácích zápasech. Byl jsem se teď projít po městě a musím říct, že jsem cítil jisté déja vu,“ popisuje forvard s číslem 55.

Bodově nejpovedenější sezonu zažil Nouza v dresu Českých Budějovic, kde si v sezoně 2014/2015 připsal v 63 zápasech 94 bodů (39+55). Není tedy divu, že svému bývalému klubu přál postup zpět do české extraligy.

„Jsem za ně moc rád. Jen mě i za kluky mrzí, že si to nemohli uhrát na ledě a zažít ty postupové oslavy s fanoušky. Postup si zasloužili, jen ten pocit vítězství asi teď chybí,“ vysvětluje.

Jeho největší hokejové zážitky jsou ale spjaté se dvěma boleslavskými postupy do extraligy. „Pro hráče je to vždycky to nejvíc, co může v hokeji zažít. Týmově to tak pro mě bylo určitě nejúspěšnější období a na těch deset let v Boleslavi mám opravdu krásné vzpomínky,“ dodal závěrem.

V následujícím ročníku tak Nouza nastoupí již do své jedenácté sezony v první lize v řadě.

Autor: Jiří Horák