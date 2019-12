Proti Kadani jste v sobotu odehrál první zápas za Jestřáby a hned jste si připsal dva kanadské body. Jak byste utkání (6:3) zhodnotil?

Musíme sbírat body, pokud se chceme do osmičky dostat. Tohle bylo jedno z utkání, ve kterém jsme museli bodovat. Takže pro nás povinné vítězství, jsem za něj rád a také jsem rád, že moje premiéra za Prostějov byla vítězná.

Ještě minulý týden jste nastupoval v Kadani, nyní jste se na ledě objevil jako soupeř. Jaké to pro vás bylo?

Už jsem to tolik nevnímal. Pár takových zápasů už jsem v kariéře odehrál. Aspoň jsem věděl, jaký styl praktikují a co od nich čekat, což mi určitě v zápase pomohlo.

První třetinu jste byli aktivnější ale chyběly vám branky, souhlasíte?

To tak někdy je, že tlačíte a není z toho nic. Navíc je výborně držel Kuba Neužil, což je jeden z nejlepších brankářů v Chance lize. Takže to bylo asi tím, že Kuba je v první třetině opravdu držel a my se nemohli prosadit.

V zápase jste nastoupil v jedné formaci i se svým bratrem Tomášem. Vnímal jste to nějak?

Trošku. Vybavily se mi časy, kdy jsme spolu hráli v mládeži nebo třeba v Ústí nad Labem. Myslím, že si umíme vyhovět a vím, co od něj čekat a on pochopitelně ví, co čekat ode mě. Takže já jsem si to užil a doufám, že na to navážeme.

Trenér Lubina vás nasazoval i do přesilových her. To vás asi těší, že?

Ano, přesně tak. Kvůli tomu jsem sem přišel. Chci hrát co nejvíce. Čím více hraji, tím je to pro mě lepší a jsem rád, že už v prvním zápase jsem dostal poměrně dost času na ledě.

Jak se zrodil váš přesun k Jestřábům?

Potřeboval jsem nový impuls. Chtěl jsem hrát lepší hokej a zabojovat o první osmičku, což by v Kadani nešlo. Na Spartě jsem požádal, jestli bych mohl jít do Prostějova za bráchou. Oni mi v tom vyhověli, za což jsem rád, a proto jsem tady. Doufám, že osmičku uděláme.

Autor: Jiří Horák