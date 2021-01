„Pro mě to znamená, že nekončím sezonu v říjnu, ale můžu pokračovat v hokeji dokonce o ligu výše, což je super,“ říká třicetiletý útočník.

Jak se zrodilo vaše hostování z Hodonína do Prostějova?

Vzešlo to vlastně z toho, že druhá liga se už hrát nebude. Přišli jsme s myšlenkou, že by byla škoda, abych už letos nehrál. Kontaktovali jsme pana Vykoukala, proběhlo nějaké jednání a po dvou, třech trénincích jsme se domluvili, že to do konce sezony zkusíme.

Co očekáváte od působení u Jestřábů?

Doufám, že pomůžu klukům k vítězstvím a abychom se posunuli v tabulce nahoru. Pro mě to znamená, že nekončím sezonu v říjnu, ale můžu pokračovat v hokeji dokonce o ligu výše, což je super.

Těšíte se na někoho z prvoligových soupeřů?

Asi na Kladno. Jestli bude hrát Jarda Jágr, tak to bude zážitek.

Jak moc pro vás bylo náročné naskočit po takové pauze opět do soutěžního utkání?

Bylo to opravdu hodně těžké. Přeci jen od začátku října utekla spousta času. Hrál jsem druhou ligu, takže jsem sice trénoval, ale i chodil do práce. Teď jsem tak rekreačně sportoval. Na ledě jsem byl asi čtyřikrát, a to jen z bývalými hokejisty. Nebyl to žádný cílený trénink. Tempo je určitě rychlejší. Doufám, že se do toho tréninky a zápasy co nejdříve dostanu.

Jak konkrétně jste se udržoval v kondici?

Chodil jsem běhat, cvičil jsem doma a jezdil na rotopedu. Nic velkého se nedá dělat, když je vše zavřené. Člověk musí improvizovat.

Jak hodnotíte svoji premiéru proti Jihlavě?

Je to škoda, že jsme prohráli. Při hře pět na pět si troufám říct, jsme byli lepší. Bohužel ve druhé třetině jsme kvůli oslabením vypadli z role. První třetina se nám podařila. Byli jsme lepší, agresivnější a silnější na kotouči, což se pak zopakovalo v poslední části, kde jsme hráli také lépe. Bohužel díky druhé třetině a zbytečným vyloučením jsme zápas prohráli. Jihlava hrála přesilovky opravdu výborně.

I vy jste měli několik početních výhod. Na rozdíl od Jihlavy jste však žádnou nevyužili. Čím to bylo?

Nějaké šance tam byly. Asi nám chyběla lepší střela, jako například střílel v zápase Matěj Pekr z Jihlavy, nebo do toho prostě jen plácnout. Chyběl nám i důraz a možná trochu štěstí, aby se nám to lépe odrazilo na hokejku.

Nastoupil jste ve druhé lajně s Kautem a Novákem. Jak jste si sedli?

Kluci mi pomohli. Bylo to pro mě opravdu těžké. Přeci jen jsme poslední zápas odehrál začátkem října. Hlavně jsem chtěl neudělat chybu a rychlými střídáními a rychlou hrou se do toho dostat.

V sobotu vás čeká další utkání s Třebíčí. O dva dny později hned zápas v Přerově. Leden bude celkem náročný, že?

Ano. Zápasů je tam hodně. Hraje se ale bez fanoušků, takže si myslím, že je celkem jedno, jestli hrajete venku nebo doma, protože bude všude stejné ticho. Připravíme se zhruba stejně jak na zápas s Jihlavou. Bude to chtít stejný pohyb a vyvarovat se oslabením tak, abychom mohli hrát v pěti hráčích a neztráceli síly. To nám určitě pomůže.

„Je vidět, že dlouho nehrál. Nějaké momenty tam měl dobré. Chvilku to bude asi trvat, než se do toho dostane. Na tréninku se ale jevil dobře.“ Sportovní manažer Jiří Vykoukal

JIŘÍ HORÁK