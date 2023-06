Prostějovští Jestřábi i nadále zbrojí na novou sezonu. Novým brankářským kolegou Jaroslava Pavelky se po odchodu Josefa Němečka stane mladý talent Marek Štipčák, který opouští svůj rodný Havířov a poprvé ve své kariéře tak bude tak opravdu velké výzvě.

Marek Štipčák | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Do Prostějova se moc těším, Bude to pro mě opravdu super zkušenost," je přesvědčený tento 21letý borec.

A jeho kvality ocenil i hlavní kouč Martin Štrba. „Marek je mladý gólman, který si svými výkony řekl o smlouvu. Jsem přesvědčen, že bude dobrým konkurentem Jardovi Pavelkovi a spolu vytvoří kvalitní brankářskou dvojici. Snad to naší nové dvojici bude perfektně klapat," říká.

Sám gólman pak vidí ve svém prvním velkém přesunu jen samá pozitiva. „Líbily se mi klubové ambice. Myslím si, že je to cesta, jak se zase hokejově posunout vpřed. V Havířově jsem strávil sedm let a byl jsem tam na to prostředí už zvyklý. Bude to pro mě velká změna. Zatím ale přesně nevím, jaká bude má role v týmu. S trenérem brankářů jsme se o tom ještě nebavili," vypráví.

Borec, kterému v září bude teprve 22 let, se pak může těšit i na rady od svého nového zkušeného kolegy. „S Jardou Pavelkou už jsem se seznámil. Za svou bohatou kariéru už nasbíral hodně zkušeností a já budu jen rád, když se od něho něco přiučím," uzavřel Marek Štipčák skromně, avšak natěšeně.