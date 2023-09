/ROZHOVOR/ Dlouholetý kapitán touží po úspěchu. Matouš Venkrbec je ojedinělou stálicí v sestavě Jestřábů. Z deseti posledních sezon jich v prostějovském dresu strávil osm. Dobře zná zdejší prostředí a vnímá touhu fanoušků i majitele klubu po velkém úspěchu.

Kapitánem prostějovských Jestřábů v sezoně 2023/2024 bude opět Matouš Venkrbec. Foto: Jakub Šustr, se svolením | Foto: Deník/VLP Externista

Kolikátou sezonu už vlastně v Prostějově kroutíte?

"Řekl bych, že tak osmou. Už jsem toho tady odehrál hodně."

Jak vnímáte sílu letošního kádru?

"Vrátil jsem se loni a tehdy se skládal nový tým. Myslím, že měl majitel šťastnou ruku, protože mužstvo fungovalo velmi dobře. Většinu kádru se podařilo udržet, navíc přišli další zkušení hráči. Můžeme být tedy ještě silnější. Jedna věc jsou ale papírové předpoklady a pak samotná realita na ledě."

Chance liga startuje: Jestřábi se na úvod popasují s Pardubicemi

S Chance ligou máte bohaté zkušenosti, jste favority?

"Myslím si a věřím tomu, že bychom měli patřit mezi favority. Soutěž je ale vyrovnaná, není tam jedno mužstvo, které by ostatní převyšovalo. Nás čeká ještě spousta práce, abychom fungovali jako tým. Náš herní projev musí být hlavně efektivní."

Útočná síla je jasně daná. Prostějov ale vždy trápila defenziva…

"Náš herní projev bude asi vždycky útočný. Všechny pětky jsou směrem dopředu ohromně nabité. Pracujeme ale i na tom, abychom zacelili ty okénka v defenzivě."

Zdroj: Deník / Ondřej KašlíkDůležitým stavebním pilířem sestavy jsou i golmani…

"Máme silný brankářský tandem. Jarda Pavelka je jasnou jedničkou, ale Šipča vypadá také velmi dobře. Já jsem rád, že máme takovou dvojici."

Z pozice kapitána byste měl být jedním z šéfů kabiny. Jak vnímáte partu, která s zde vytvořila?

"Je nás zde už docela dost starších. Myslím si, že už všichni víme, čeho chceme dosáhnout. S většinou kluků už jsem se v hokejovém prostředí potkal. Prakticky všichni se známe a věřím, že vytvoříme dobrou partu. Pohoda v kabině je základem úspěchu."

Většina z vás má zkušenosti z jiných klubů, ale sešli jste se v Prostějově, kde mnozí před časem působili. Zjistili jste, že v Prostějově je dobře?

"Něco na tom bude. Člověk si váží každé sezony, každého zápasu, protože nikdy nevíte, kdy skončíte. Navíc já bych řekl, že celkově v hokeji - ´dobře už bylo´. Ta éra, kdy bylo více peněz a všechno bylo volnější je pryč. Hráčů je hodně a volných míst málo. Proto si podmínek v Prostějově vážíme."

Matouš Maxmilián Venkrbec

- narozen 11. května 1989

- s hokejem začínal v Olomouci, kde nakoukl v dresu mory i do mužského hokeje.

Nejpodstatnější část hráčské kariéry strávil v Prostějově, kam přišel před sezonou 2013/2014 a přispěl osmadvaceti brankami a čtyřiapadesáti asistencemi k postupu do druhé nejvyšší soutěže. V ní odehrál v dresu Jestřábů přes tři stovky zápasů. Má i 45 extraligových startů za Pardubice (7) a České Budějovice (38).

Do Prostějova se vrátil před sezonou 2022/2023 a z pozice kapitána postoupil s týmem do semifinále Chance ligy.

Vy působíte na jedné lodi s panem Luňákem dlouho. Berete za své jeho vysoké ambice a cíle?

"Já znám pana Luňáka hodně dlouho. U něj nikdy neexistuje nic, kromě těch nejvyšších ambicí. Já to vnímám jako super věc. Od člověka, který do toho vkládá svoji energii, spoustu peněz a času, nemůžete čekat nic jiného. Já tomu rozumím a chápu to."



Vy jako rodák z Olomouce a dlouholetý hráč Prostějova určitě vnímáte velkou rivalitu s Přerovem. Říkáte klukům, že ten zápas se musí zkrátka vyhrát?

"Ona ta rivalita byla největší ve druhé lize a pak v sezoně, kdy postoupil do Chance ligy i Přerov. Ty prvoligové bitvy měly extra náboj. Teď už chodí všeobecně méně lidí, ale ty zápasy mají pořád náboj. Pro mě osobně se jedná o velké derby se skvělou atmosférou. Je super, že oba kluby se pořád v 1. lize drží a fanoušci mohou takové zápasy prožívat. V kabině si to říkáme, že s Přerovem se musí vyhrát."

Na co byste závěrem pozval diváky?

"Máme kádr, který má na to, aby hrál v top čtyřce. Pozval bych je na dobrý, ofenzivní hokej. Věřím, že budeme hrát aktivní hokej, který se bude fanouškům líbit.

Zdroj: Deník/VLP Externista