Tak to byl nástup, jak má být. Jako by nestačilo, že nastalo play-off, tedy nejsledovanější a nejdůležitější část každé sezony. Prostějovští fanoušci si zkrátka řekli, že pořádně zatopí pod kotlem a před začátkem zápasu, který už tak doprovýzela skvělá a bouřlivá kulisa, vytáhli parádní celotribunové choreo, kterým si navíc připomněli 110. výročí od založení jejich milovaného klubu.

Velkolepé choreo prostějovských fanoušků před 1. zápasem play-off proti Litoměřicím | Video: Deník/David Kubatík

Navázali tak na další akce, mezi které patří prodej vlastnoručně vyrobeného merche a také naprosté unikum. Pozvánku na play-off si dali přímo na billboard ve městě.

„Celkem vyjde celé tohle představení na zhruba 100 tisíc korun a my žádáme všechny z Vás, Fans of Prostějov, abyste nám pomohli tuhle velkou show zaplatit. Pokud byste rádi podpořili svůj klub a dění na tribunách, tak máte na výběr dvě možnosti. Buď si zakoupíte suvenýry z našeho fanshopu, který teď bude až do konce sezóny při každém zápase o přestávkách pod bubnem, a nebo můžete přispět do kasiček na druhém domácím čtvrtfinále,“ napsali zástupci prostějovského kotle na svůj facebookový profil již na konci února.

Místo politiků ultras: Hokejoví fanoušci mají vlastní billboard