Jestřábi nevstoupili do zápasu vůbec dobře. Už ve třetí minutě totiž skóroval hostující Niko Gidi a poslal tak Slezany do vedení. Domácí pak v úvodní třetině nedokázali využít dvě přesilovky, a tak se šlo do šaten za těsného vedení domácích hráčů.

A to trvalo až do poloviny prostřední periody. Pak přišel obrat. V čase 30:12 totiž nejdříve vyrovnal Tomáš Ostřížek, o chvíli později šli hosté znovu do čtyř a už v čase 31:33 vstřelil druhý gól Hanáků Tomáš Valenta. Oba celky si pak ještě mezi sebou vyměnily nějaké šance, do konce 40. minuty se už ale skóre nezměnilo.

Skóre se pak znovu měnilo až ve 49. minutě. Tři vteřiny před koncem prostějovské přesilovky si vzal puk na kruhu Tomáš Jáchym a zamířil krásně do růžku Švancarovy klece. Stav 3:1 pak už vydržel až do zaznění třetí sirény.

„Jsem rád, že jsme už konečně dokázali skórovat v přesilovkách a ukončit ty čtyři třetiny bez gólu. Za vítězství jsme rádi, ale nepřeceňujeme to. Frýdek tady neměl nejlepší hráče ani svou gólmanskou jedničku. Za třináct dní to bude úplně jiný zápas," pokračoval kouč Hanáků.

V příštím týdnu odehrají Jestřábi poslední dva přípravné zápasy. Nejdříve budou v v úterý 6. září zajíždět do slovenského Zvolenu a o dva dny později doma přivítají svého prvoligového rivala z Poruby, se kterým se už v přípravě jednou střetli v Ostravě a odvezli si prohru v poměru 4:1.

„V těchto zápasech už budeme pouze ladit herní složku a ohlazovat věci, které nám nejdou. Také už nebudeme rotovat hráče a budeme se snažit postavit finální sestavu," uzavřel Aleš Totter.

LHK Jestřábi Prostějov - HC Frýdek-Místek 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Ostřížek, 32. Valenta (Novák, Burian), 49. Jáchym (Pěnčík, Routa) – 3. Gidi (Matěj). Vyloučení: 3:6. Využití:1:0.

Prostějov: Pavelka – Valenta, Prchal, Staněk, Benda, Pěnčík, Zajíc – Jiránek, Jáchym, Routa, Burian, Ostřížek, Hašek, Novák, Vlach, Machač, Dubský, Venkrbec, Jandus. Trenér: Aleš Totter.

Frýdek-Místek: Švancara – Žůrek, Teper, Sova, Adámek, Michálek, Homola, Zeleňák – Gidi, Haas, Hotěk, Macháček, Klimša, Dostálek, Matěj, Jobánek, Doktor, Vrdlovec. Trenér: Martin Janeček.