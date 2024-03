"Jednoznačně se moc těším. Sám si pamatuji ty skvělé atmosféry, které na prostějovském zimáku byly při vyřazovacích bojích. Byl jsem tu několikrát v předchozích letech a sledoval jsem i videa. Musím říci, že to co dokáží fanoušci v Prostějově je neskutečné," vyjádřil se k očekávané atmosféře hlavní kouč Martin Janeček.

"Atmosféra, kterou dokážou vytvořit prostějovští fanoušci, je jednou z nejlepších v republice. Ty jejich chorea, na to vždycky hledíme s otevřenými pusami. Zvláště ti, kteří jsou zde noví, z toho byli hodně vyvalení," popsal pohled ze střídačky Matouš Venkrbec, kapitán mužstva. Hráči i diváci se mohou těšit i letos, Fans of Prostějov chystají velká chorea na každý domácí zápas.

"Těšíme se strašně moc a doufám, že jim svými výkony a výsledky uděláme radost. Vím, že byly zápasy, kdy jsme jim radost svými výkony neudělali. Snad jsme si reputaci těmi posledními třemi spravili a dali jim tak pozvánku na play off," zve kotelníky kouč.

Kotel dokáže být šestým hráčem. "My potřebujeme šestého hráče, protože i fanoušci Zlína budou velmi silným protivníkem," má jasno Janeček. Na hlasitou podporu spoléhá i majitel klubu. "Přijďte nás podpořit budeme vás potřebovat, každý hlas se bude počítat. Chceme všem fanoušků udělat radost a sérii se Zlínem zvládnout," uzavírá Jaroslav Luňák.

INFORMACE PRO FANOUŠKY

Chance liga: Jestřábi Prostějov - Zubr Přerov (27.1.2024) Zdroj: Deník/David Kubatík

Předprodej vstupenek na domácí zápasy čtvrtfinále (SO a NE), se uskuteční v PÁTEK 8. BŘEZNA, od 15 do 18 hodin. Vstupenky budou v prodeji na pokladně zimního stadionu. Platba je možná pouze v hotovosti. Maximální množství vstupenek k zakoupení jednou osobou je 10 kusů.

V hrací dny (SO a NE) budou pokladny zimního stadionu otevřeny již 2 hodiny před zahájením zápasu, tedy od 15 hodin.

Cena vstupenky na čtvrtfinálová utkání byla stanovena na 250 korun. Děti do 10 let a osoby ZTP mají vstup zdarma.

Všichni držitelé permanentní vstupenky GOLD mají vstup na všechna utkání play-off v ceně zakoupené permanentky!