"Dnes odlétám do USA, dám si cestou ještě jedno pivko na oslavu bronzu a pak budu v klidu přemýšlet, co dál. Času je dost a možností spousta, z nichž jedna velmi reálná je i pokračování v dresu Olomouce."

Minimálně stejně reálná je však momentálně například i varianta návratu hvězdné šestačtyřicítky do Bostonu za kamarádem Davidem Pastrňákem. Ten navíc na Instagramu zveřejnil video, ve kterém se Krejčího na návrat k Bruins „na férovku“ zeptá. Rodák ze Šternberka sice neodpověděl, okamžitě se ale vyrojily spekulace o tom, že tohle je jasný signál velkého návratu za moře.

David Pastrnak asks David Krejci if he’s coming back to Boston next season… pic.twitter.com/FGhy6qwcHV