Hokejisté Prostějova mají za sebou další přípravný zápas, tentokrát proti béčku pardubického Dynama. Jeho součástí byly i poměrně neobvyklé tři bitky. Jedné z nich se pak zúčastnil i odchovanec Jestřábů Petr Krejčí, který se po těžkém a nepříjemném zranění snaží dostat zpět do formy.

Momenty zápasu mezi Jestřáby Prostějov a béčkem Pardubic | Video: Deník/David Kubatík

„Pardubice na nás dobře vlétly. Mají mladý bruslivý tým, který umí i dobře napadat. Nám jejich jednoduchá hra dělala problémy a chvilku nám trvalo, než jsme se s tím vyrovnali. Nakonec rozhodly speciální formace. Měli jsme přesilovky, které jsme nevyužili, zatímco oni jednu využít dokázali. I tak si ale myslím, že to pro nás byl přínosný přípravný zápas," zhodnotil zápas 24letý navrátilec do prostějovského klubu.

Nenechat si s**t na hlavu

Zápas samotný pak okořenily situace, které se u tohoto typu střetnutí objevují spíše vzácně - bitky. Během druhé a třetí třetiny hned tři. Sám Krejčí se pak zúčastnil té poslední, když se střetl s Danielem Rákosem.

„Bylo to vyhrocené. Přece jen, za chvíli začíná liga a my na ně půjdeme hned v prvním kole. Nikdo tedy nechtěl ukázat slabost a dát soupeři ani metr ledu zadarmo. Myslím si tedy, že to k tomu trochu patří," uvedl.

Rákos byl za svého působení v hokejové extralize znám jako provokatér, který podobné konflikty vyhledával. Nyní to ale dle slov samotného prostějovského obránce nebyl ten případ.

„Popravdě jsem si tam něco vyříkával s někým jiným. Ani já ale nejdu pro ránu daleko, pár bitek už za sebou mám. A určitě není dobré si nechat s**t na hlavu, a to od kohokoli. Někdy je prostě dobré do toho jít po hlavě, neukázat slabost a naopak demonstrovat, že v našem týmu bojujeme jeden za druhého," říká.

Je také dost dobře možné, že to u tohoto zápasu neskončí. Už příští středu se totiž oba celky na stejném stadionu střetnou znovu. Tentokrát se už ale bude jednat o první kolo Chance ligy. Dle Krejčího slov je však podobný vývoj spíše nepravděpodobný.

„Nemyslím si, že by se to tam mělo přelít. Bude to už o něčem jiném a každý bude muset udržet chladnou hlavu a soustředit se na hokej. Samozřejmě bude ale záležet na okolnostech. Když tam budou zákroky, jako dneska koleno na koleno na Honzu Slaninu, tak bude dobře, když to někdo pomstí," vysvětluje.

Podaří se restart?

Minulou sezonu strávil tento prostějovský odchovanec na štaci u prvoligového konkurenta ze Sokolova a také ve druholigovém Táboře. Skončil tam poté, co se dokázal zotavit z velmi nepříjemného zranění, když ho při utkání v Benátkách nad Jizerou trefil do hlavy puk. Padl tehdy do bezvědomí a přišel o pět zubů. Celý incident byl tehdy ještě posílen faktem, že na stadionu nebyla přítomna sanitka a celá záchranná akce se tak notně prodloužila.

„Nabral jsem zase nové zkušenosti. Mám za sebou dva špatné roky a teď se chci pokusit o restart. Zjistit, jestli na to vůbec mám a kdo vlastně jsem. Výhodou mi může být, že jsem tady doma. Mám tady také dva malé bráchy, z nichž jeden hraje hokej a já ho můžu sledovat," nebojí se ale nových výzev a doufá, že se mu podaří dostat se zpět do tehdejší formy.

První kolo? Pardubice za tři body!

A jak tento borec vidí tým, kterého je právě členem a který je mnohými označován za jednoho z největších favoritů celé soutěže?

„Ambice jsou jednoduché. Jít zápas od zápasu a v každém z nich se snažit vyhrát. Na něco to stačit bude a na něco ne, ale nemá smysl se dívat až příliš dopředu. První kolo jsou Pardubice za tři body a pak půjdeme dál," uzavřel Petr Krejčí plný odhodlání.