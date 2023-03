To byla paráda. V bouřící domácí hale se prostějovským hokejistům povedlo včera zvládnout veledůležitý třetí zápas semifinále play-off, porazit Vsetín a snížit tak stav série ze svého pohledu na 1:2. Jako prvnímu se podařilo skórovat mladému talentu Petru Haškovi, který ruského gólmana Žukova překonal v polovině 23. minuty.

Petr Hašek | Foto: Deník/David Kubatík

„Byl to pro nás strašně důležitý zápas, protože jsme se chtěli vrátit zpátky do série. Věděli jsme ale, že to doma umíme a jsme velice šťastní, že ten první bod už máme ve svých rukou," pochvaloval si hned po skončení utkání jednadvacetiletý borec, který v něm zaznamenal druhý gól v play-off a celkově již jedenáctý v celé sezoně.

Byl to právě on, kdo v polovině 23. minuty po asistencích Bartka a Ostřížka otevřel skóre a započal tak dvanáctiminutovku, během které padlo hned pět branek na obou stranách. „Nebylo na tom nic až tak složitého. Po souhře u modré čáry se puk dostal nějakým způsobem až ke mně a mým úkolem bylo už pouze dorazit jej do prázdné branky," popisoval.

Tento gól, ač byl dle slov samotného střelce poměrně jednoduchý, ale pro něj představoval další milník v dosud nepříliš dlouhé kariéře. Poprvé totiž díky němu v dospělém play-off zaznamenal více než jeden přesný zásah.

FOTO: Jestřábi to dokázali. Ve vyrovnané bitvě přehráli Vsetín a stále žijí

„Já to takhle neberu. Jsem rád, když mohu týmu pomoct, ať je to jakkoli. Gól je vždycky pouze třešničkou na dortu. A to, že už jsem dal více než jeden, mě samozřejmě těší," říká ale pokorně.

Velice důležitým momentem třetího semifinálového duelu bylo, že se Hanáci dokázali zvednout po dost nepříjemné situaci, kdy chvíli po gólu na 1:0 inkasovali při své vlastní přesilovce. Ani ne minutu poté totiž Jestřábům rozvázal křídla brankou na 2:1 Matouš Venkrbec.

„Nesměli jsme začít panikařit. Věděli jsme, že máme před sebou ještě celý zápas a že čím víc je budeme utahovat, tak ten gól prostě přijde. A to, že přišel hned a ještě jsme díky němu vylepšili tu pokaženou přesilovku, bylo jenom plus. Žádná panika se skutečně nekonala," vysvětloval bezprostřední vnímání vzniklé situace.

Celé utkání pak doprovázela úžasná atmosféra vytvářená oběma fanouškovskými tábory, které se navzájem překřikovaly a chvílemi dokonce i doplňovaly. „Je to super. Jsem rád, že chodí tolik lidí nejen na Vsetín, ale i tady. Každého to dokáže vyburcovat ještě k mnohem lepšímu výkonu. Já doteď hrál jen v Sokolově, kde tolik fanoušků rozhodně nechodilo. Věděl jsem ale, že ti prostějovští jsou tím vyhlášení a skutečně si to užívám," říká.

VIDEO: Prostějov žije hokejem. Na Vsetín úchvatné choreo i se smrťákem

I když včera Prostějovští udělali opravdu veledůležitý krok, stejná důležitost se nyní přesunula na dnešní zápas. V něm se totiž rozhodne, zda pojedou zpátky na Lapač za vyrovnaného stavu 2:2, anebo v roli týmu, který se bude „za pět minut dvanáct" snažit odvrátit blížící se sportovní smrt.

„Je to dobře organizovaný tým. Není náhodou, že se každou sezonu dostává minimálně do semifinále. Když ale budeme hrát naši zodpovědnou hru, tak si myslím, že je dokážeme pořádně zatlačit a vytvořit na ně obrovský tlak," věří ale Petr Hašek sobě i svému kolektivu a na závěr ještě dodal: „Doufám, že přijde alespoň tolik lidí jako dnes, bude znovu výborná kulisa a věřím tomu, že sérii vyrovnáme a na Vsetín už pojedeme s mnohem lepší psychikou."

Zdroj: Deník/David Kubatík