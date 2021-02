„Zápas to byl dobrý. Byli jsme hodně motivovaní. Vybrali jsme dobrou taktiku, což bylo vidět. Pokud jsou obránci soupeře pořád pod tlakem, tak dělají chyby,“ popisoval vítězství prostějovský trenér Jiří Šejba.

Hanáci byli prvním celkem, kteří se ujali vedení, když dokázali využít svou první početní výhodu v zápase. Dominik Hrníčko dorazil střelu Hrdinky a odstartoval svůj velký večer.

I druhou branku přidali svěřenci trenéra Šejby v přesilové hře. Důrazný Hrníčko dorazil za brankovou čáru střelu Ouřady a připsal si tak svůj druhý přesný pokus v utkání.

„Hráli jsme výborně prvních deset minut druhé třetiny. Poté přišlo hodně přesilových her a začali jsme hrát profesorsky, z čehož vzešlo pár špatných situací,“ ví Šejba.

Jestřábi pokračovali v aktivní hře a byli za to odměněni třetí brankou. Podobně jako Hrníčkův druhý gól se prosadil také Josef Podlaha, který svým důrazem dostal puk až za Štěpánka.

„Dali jsme pěkné branky z přesilový her, které nám tam dala druhá pětka. Byly sice doražené, ale to je úplně jedno. Je to pro nás jenom dobře, že se také chytli,“ chválil prostějovský kouč.

Čepice na led

V poslední části Hanáci dokonce zvýšili svoje vedení na čtyřbrankový rozdíl a vypadala to, že je rozhodnuto. Dominik Hrníčko šikovně zkusil puk procpat do horní části branky, a nakonec se mu to podařilo, čímž dovršil hattrick.

„Vedli jsme o tři branky, takže se to hrálo spíše takticky. Musíme se naučit více udržet svoje emoce, abychom byli koncentrovaní a soustředili se na naši hru,“ vytýkal svým svěřencům Šejba.

Hosté se poprvé prosadili až minutu po čtvrté brance Jestřábů, když také využili přesilovou hru. Martin Heřman zaparkovaný u tyče nakonec dokázal procpat puk za Bláhova záda.

Více už ale Vrchlabští nestihli. Hanáci si tak před pauzou připsali pátou výhru v řadě a drží se v první sedmičce tabulky Chance ligy. Další zápas čeká svěřence trenéra Šejba až 17. února na ledě kladenských Rytířů.

„Hrajeme poslední dobou velmi dobře. Přesilovky nám moc nepadaly ale teď se to zlepšilo. Některé věci jsme změnili, začalo nám to tam padat a přehráli jsme i první ní tým tabulky. Kluci také pochopili, že je potřeba to takto hrát,“ řekl spokojeně trenér Jestřábů.

Kondiční týden

Hanáky čeká zápasové volno, jelikož je na programu reprezentační pauza. V té mají programu především zlepšit svojí kondiční stránku a také zregenerovat před nejdůležitější částí sezony.

„Můžeme dobít baterky. Chci pořád hrát na čtyři lajny, protože to má smysl. Díky nasazení a stylu hry vydržíme být v nasazení celý zápas. Do obrany vůbec nehrajeme. Kluci musí být aktivní. Sice to stojí sílu, ale když získáte puk v útočném pásmu, tak to máte blíže k brance,“ ví Šejba a dodává: „Bude to kondičně zaměřeno. Úterý, středa a čtvrtek pojedeme dvakrát denně trénink. Je potřeba tu kondici zase nabít, abychom měli v další části sezony z čeho brát.“

LHK Jestřábi Prostějov – HC Vrchlabí 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Hrníčko (Žálčík, Hrdinka), 22. Hrníčko (Ouřada, Žálčík), 27. Podlaha (Piegl), 45. Hrníčko (Chlán) – 46. Heřman (Chalupa, Hozák). Rozhodčí: Skopal, Čech – Zedník, Kleprlík. Vyloučení: 9:12. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: Bez diváků.

Prostějov: Bláha (Wolf) – Hrdinka, Hefka, Drtil, P. Krejčí, Piegl, Pěnčík – Mrázek, Bartoš (A), Gago – Žálčík (A), T. Kaut (C), M. Novák – Ouřada, Chlán, Hrníčko – Podlaha, Motloch, T. Jandus. Trenér: Jiří Šejba.

Vrchlabí: Štěpánek (Soukup) – Linhart (A), Oliva, Kajínek, Niko, Jirků (C), Hrádek, T. Jelínek – Heřman, Urban, Chalupa – Zeman, Matýs, Machač – Chrtek, F. Moník, Mrňa – Herčík, Hozák, Formánek. Trenér: Václav Baďouček.