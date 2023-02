Ten se zapotil zejména ve druhé dvacetiminutovce, ve které hosté hráli hned tři přesilové hry a on musel vytáhnout nejeden důležitý zákrok, aby ochránil křehké dvoubrankové vedení. To se mu nakonec podařilo.

„V první řadě patří velký dík klukům, kteří na ta oslabení chodili. Zblokovali totiž spoustu střel a vyvezli z pásma množství puků. Jednoduše jsme ve čtyřech hráli velice dobře a i když Zlín měl přesilovek poměrně hodně, tak si moc vyložených gólovek nevytvořil," řekl.

Krátce po začátku sezony byl Jaroslav Pavelka kvůli dlouhodobějšímu zranění vyřazen ze hry na téměř měsíc a půl. Dostal tak šanci 21letý Josef Němeček, který se jí zhostil velice dobře a i poté, co byl jeho starší a zkušenější kolega uschopněn, se poměrně pravidelně v brance Jestřábů střídají.

„Oba pracujeme dobře a chceme být hlavně platní pro tým. Když jsem byl zraněný, zvládl svou úlohu dobře a řekl si o to, aby dostával nějaké zápasy i nadále. A pro mě je to vlastně dobré. I já musím díky tomu na sobě stále více pracovat a zlepšovat se. Jinak se tedy navzájem podporujeme a věřím, že vytvoříme kvalitní dvojici i do play-off," popsal.

Nyní čeká tým z důvodu účasti české reprezentace na švédských hokejových hrách reprezentační přestávka. Jak ale říká sám brankář, jen o odpočinku to rozhodně nebude.

Ještě před pauzou budeme mít dva tréninky. No a pak začíná finální fáze základní části, kdy, jak já říkám, už to bude v podstatě takové předčasné play-off . Už dnešek měl takovou úroveň a dál se to bude už jen stupňovat. Některé týmy totiž hrají úplně o všechno a jiné třeba o předkolo. Doufám, že udržíme minimálně to čtvrté místo, ať začínáme doma," uzavřel Jaroslav Pavelka.

Zdroj: Deník/David Kubatík