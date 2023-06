Už pátou posilu pro následující ročník Chance ligy dnes představili prostějovští Jestřábi. Stal se jí zkušený 29letý obránce a rodák z Brna Lukáš Forman, který sbíral extraligové zkušenosti v Kometě a Karlových Varech a v druhé nejvyšší soutěži strávil nemálo času u prostějovských rivalů z Přerova. Nyní se však na Hanou vrací z Třebíče, kde strávil poslední dvě sezony.

Lukáš Forman v dresu Třebíče | Foto: Zdroj: Web LHK Jestřábi Prostějov

„Lukáš je převážně defenzivní typ obránce. Měl by svými zkušenostmi zkvalitnit defenzivní činnost našeho týmu. Jsem rád, že se nám podařilo přivést takového hráče," věří nové posile kouč Štrba.

Jak sám hráč zmiňuje, důležité byly pro něj při jednání s prostějovským vedením ambice, ale také zájem o jeho osobu a dobrá komunikace.

„Zájem Prostějova mě moc potěšil, bylo vidět, že mě vedení sledovalo a já doufám, že jejich očekávání naplním. Během dvou dnů jsme si s panem Luňákem volali a domluvili se. Dalším faktorem, jak říká většina kluků, byly určitě ambice, které mě také přesvědčily o tom, že budeme chtít hrát vysoko," vyprávěl bezprostředně po podpisu borec, který si ve své dosavadní kariéře připsal na své konto 350 prvoligových a 54 extraligových zápasů.

A co by od něj fanoušci Jestřábů měli očekávat? „Ve hře nejsem ani útočný, ani vyloženě defenzivní. V dnešním hokeji je důležité být všestranný, samozřejmě si rád zaútočím, ale hlavně se snažím být včas vzadu a pomoci týmu," popisuje se.

Jestřábi nadále posilují. Po sezoně u účastníka ligy mistrů se vrací Marek Račuk

Poslední dvě sezony, jak už bylo zmíněno, strávil v Třebíči, avšak se střídavými starty v brněnské Kometě. Připsal si tak úctyhodných 119 odehraných utkání, během kterých zaznamenal 25 kanadských bodů za tři góly a 22 asistencí.

Má vytíženost mě překvapila. Abych se přiznal, ani jsem to nepočítal. Když je člověk připravený, tak už mu to ani nepřijde, obzvláště v play-off. Věřím, že my letos půjdeme co nejdále a ten průměr ještě překonám," hlásí rozhodně.

Řeč byla výše i o ambicích. Na ty si však tento všestranný bek nijak zvykat nemusí. Třebíč se totiž pohybovala v podobných tabulkových patrech jako Hanáci. V minulé sezoně dokonce vyhrála základní část, díky čemuž se pak po vypadnutí v semifinále umístila o jednu příčku lépe a brala bronzové medaile.

„Poslední dva roky jsme s Třebíči v základní části hráli vždy nahoře už od začátku a to pomáhá i psychicky, protože se nestresujete o play-off," uzavřel Lukáš Forman.