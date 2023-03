Trumf jménem Jan Lukáš vytáhli olomoučtí hokejisté pro druhé utkání čtvrtfinále play-off na ledě Pardubic. „Reagovali jsme na momentální stav, cítil se lépe, dali jsme mu šanci,“ vysvětloval asistent trenéra Tomajka Boris Žabka.

Hokejové utkání play-off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Olomouc v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Neprůstřelný gólman držel čisté konto až do času 59:41. Vyrovnaný boj rozhodla střela Petera Čerešňáka a série se stěhuje do Olomouce za stavu 2:0 pro favorita.

Hanákům tentokrát chyběli obránci Rašner a Černý i útočník Olesz. Do sestavy se naopak dostali beci Řezníček s Kočím a forvard Anděl.

„Velké změny jsme oproti pátku nedělali. Trošku jsme měnili kontrolované založení, snažili se dělat méně chyb. To se dařilo až na malinkou chybu v závěru, která rozhodla. Měli jsme tam pomalejší střídání, měli jsme puk dostat víc do hloubky,“ mrzelo Žabku.

Předčasný konec první třetiny

Hned při prvním střídání elitní pardubické formace Ciencala, Sedlák, Hyka z toho byl vítr v obranném pásmu hostů. Ale také důležitý zákrok Lukáše, který se dostal do zápasu a likvidoval i pozdější nebezpečnou dorážku Hyky.

Do vedení mohli domácí po střele Adama Musila v 10. minutě, puk ale zazvonil pouze na tyči Lukášovy klece.

Na první vyloučení se čekalo do druhé komerční pauzy. Přesilovku Pardubic nicméně přerušila pro Olomoucké dobře známá věc. Díra v ledu u hrazení nedovolovala pokračování ve hře, první třetina byla předčasně ukončena, jako by Hanáci podobné situace po anabázi s Karlovými Vary přitahovali.

Odlišný obrázek hry

Prostřední dějství tak mělo necelých 27 minut. A Olomoučtí v něm na rozdíl od pátečního duelu nepustili favorita do tlaku, přestože v úvodu Dynamo přeřadilo na vyšší rychlostní stupeň.

Mora hru srovnala dobrým zapojením obránců a závěr dlouhého úseku hry dokonce patřil kohoutům, která ukázala, že v sérii Davida s Goliášem by to přeci jen nemuselo být pro Pardubice jen tak.

„Každý zápas je jiný. Zdobila nás bojovnost a snažili jsme se hrát dobře do defenzivy,“ ohlížel se olomoucký hráč zápasu Jan Lukáš.

Po dvou třetinách viděla vyprodaná Enteria Arena vyrovnané utkání pouze s mírnou střeleckou převahou domácích. Výpady Dynama řešil výborný Lukáš a ve stejném duchu se hrálo i ve třetí třetině.

Olomouc vycítila, že podobná šance urvat v Pardubicích bod by v sérii nemusela přijít. Vyrovnaný boj přinášel více šancí domácím, ti přeci jen získali výraznou převahu, Lukáš ale stále byl hlavním hrdinou.

Celé utkání tak rozhodla poslední dvouminutovka, kdy Dynamo stupňovalo svůj tlak. Mora ho nakonec neustála. Peter Čerešňák otřel svou střelu o blokujícího Pláška a šťastně skóroval. Olomouci chybělo 19 sekund.

„Nevím, co se tam přesně stalo. Ztratili jsme puk, přišla přihrávka před bránu a trefil to k tyčce. Hráli jsme naplno do konce, ale nějak to vyplynulo ze situace,“ mrzelo Lukáše.

Do prázdné klece vzápětí zvýšil na 2:0 Tomáš Dvořák a Dynamo mohlo slavit. Dobře ale tuší, že v plecharéně na něj nečeká nic jednoduchého.

„Teď máme dva zápasy doma. Uvidíme, co z toho vytřískáme. Musíme se vyspat a za dva dny se zase hraje. Potřebují udělat čtyři výhry, jedeme dál,“ zůstává pozitivní Jan Lukáš.

„V domácím prostředí dokážeme vyvinout vyšší tlak v útočném pásmu, určitě se pokusíme prosadit se v předbrankovém prostoru,“ řekl ještě závěrem Boris Žabka.

V Olomouci se hraje v úterý od 19 a ve středu od 17 hodin.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 60. Čerešňák (Radil, Kousal), 60. Dvořák (Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Kajínek, Špůr. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Trenéři: Rulík, Král a Zadina.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Ondrušek, Mareš, Škůrek, Řezníček, Švrček, F. Kočí – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Bambula, Knotek, Navrátil – Plášek ml., Kusko, P. Musil – Klimek, Menšík, Anděl. Trenéři: Tomajko a Žabka.