Paráda! Jestřábi slaví senzační semifinále po 19 letech!

Jiří Horák

Na prostějovském zimním stadionu se bylo na co dívat. Dlouhý a nervy drásající čtvrtý duel čtvrtfinále play-off proti Litoměřicím nakonec dopadl pro domácí hokejisty nejlépe, jak mohl. Sice si cestu za vítězstvím zbytečně zkomplikovali, když ztratili tříbrankové vedení, nicméně o to sladší musela radost z postupu být. Hanáci totiž rozhodli až v 73. minutě a po výhře 6:5 tak mohou po devatenácti letech slavit postup do semifinále Chance ligy.

Hokejisté Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jedině dobře pro nás a pro naše sebevědomí, že jsme dokázali porazit suverénně první tým základní části. Díky patří i divákům, kteří nám hodně pomohli,“ chválil po utkání hlavní trenér Jestřábů Aleš Totter. Začátek na jedničku Úvod Prostějovským vyšel parádně, když v první třetině odskočili do již zmiňovaného tříbrankového vedení a vypadalo to, že zápas bude mít lehčí průběh než o den dříve. Jenže scénář z prvního domácího duelu z pondělí se opakoval i nyní a Litoměřice opět dokázaly srovnat, a dokonce i odskočit do vedení, když během prvních pěti minut druhé třetině nasázely tři branky. „Na startu druhé části jsme byli hodně dole. Vyměnili jsme brankáře a nemohli jsme se dostat do zápasu,“ popisoval prostějovský kouč. Poté si vzali zpět vedení opět domácí, kteří po brankách Nováka a Jáchyma byli blíže tíženému postupu. Ten ale nakonec zhatil 75 vteřin před koncem základní hrací doby Jaroslav Kracík, takže o vítězi muselo rozhodnout až následující prodloužení. „Závěr jsme hráli dobře, ale poté jsme tam pár věcí udělali špatně a najednou přišlo vyrovnání. Byla to velká rána,“ pronesl smutně Totter. Rozhodla přesilovka V prodloužení měli více ze hry Prostějovští, kteří hráli, jako by neměli co ztratit. Po pár šancích přišla jejich velká chvíle, protože hosté po dvou po sobě jdoucích faulech putovali do tří. Dvojnásobnou početní výhodu nakonec využil po dvaceti vteřinách trochu se štěstím svou druhou brankou v utkání Tomáš Jáchym a odstartoval tak bujaré oslavy, které na zimním stadionu v takové míře dlouho nebyly. „Jsme rádi, že prodloužení jsme odehráli aktivně. Pomohly nám fauly a my to zvládli. Jsme také rádi, že hrajeme dál a že jsme proměnili přesilovou hru, protože semifinále byl takový cíl před sezónou. Čeká nás ale další série. Musíme dát hráče dohromady, protože někteří jsou hodně polámaní,“ prozradil hlavní trenér Hanáků. Jeho svěřence svěřence nyní čeká zasloužená menší pauza, jelikož první zápasy semifinále se hrají až v neděli a v pondělí. Na domácím ledě by poté hráli Hanáci až ve čtvrtek a v pátek. Na rozdíl od čtvrtfinále se nyní již bude hrát na čtyři vítězná utkání. Soupeř pro semifinále ještě není znám, jelikož dvě čtvrtfinálové série ještě nejsou rozhodnuty. Zubři si v infarktovém prodloužení vynutili pátý zápas v Jihlavě! LHK Jestřábi Prostějov – HC Stadion Litoměřice 6:5 prodl. (3:1, 1:3, 1:1–1:0) Branky a nahrávky: 4. Mrázek (J. Kloz, Havlík), 9. Štefka (Novák, Račuk), 14. J. Kloz (Husák, T. Jáchym), 28. Novák (Štefka, Račuk), 52. T. Jáchym (A. Havlík), 73. T. Jáchym (Klimíček, Mrázek) – 18. Válek (J. Holý, R. Přikryl), 21. M. Procházka (Kracík, P. Marcel), 22. Válek, 25. Hauser (Válek, Přikryl), 59. Kracík (Ticháček, Marcel). Rozhodčí: Horák, Jaroš – Maštalíř, Zídek. Vyloučení: 6:7. Využití: 3:1. Diváci: 1934. Konečný stav série: 3:1. Prostějov: Bláha (25. M. Altrichter) – Husák, Klimíček, Vala, A. Havlík, Staněk, P. Krejčí, Zajíc – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Martin Novák, J. Kloz, Mrázek – Štefka, Račuk, Š. Jelínek – Podlaha, T. Koblížek, Janeček. Trenér: Totter. Litoměřice: Král – P. Marcel, Černohorský, Výtisk, Ticháček, J. Holý, Böhm – M. Procházka, Kracík, O. Procházka – Rouha, Berka, Hauser – Válek, R. Přikryl, J. Jícha – Křehlík, Smola, Tlačil – Sihvonen. Trenér: Bruk.