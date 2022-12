„Předvedli jsme výborný výkon od gólmana přes obránce po útočníky. Tak by to mělo vypadat. Byl to play-off hokej a jsem rád, že náš tým dokáže i takový silový hokej hrát. S kotoučem umíme zacházet dobře, ale v silovějších zápasech jsme měli problém. Dnes jsme to dokázali eliminovat,“ hodnotil hostující trenér Aleš Totter.