„Když bych řekl, že jsem neměl radost, tak bych lhal. Nicméně jsme nakonec prohráli a to tu radost celkem rychle uhasilo,“ pokrčil Ostřížek rameny.

Jeho tým totiž ve 2. kole Chance ligy padl 3:5 na ledě Kolína, který na úvod šokoval výhrou na ledě největšího favorita soutěže ze Zlína.

FOTO: Ani Ostřížkův hattrick nepomohl. Jestřábi padli v Kolíně

„Kolín hrál opravdu velmi dobře, byli výborně zorganizovaní a nedělali si těžké situace mezi sebou. Hráli jednoduše, přesně, tvrdě a bohužel to na nás stačilo,“ hodnotil 31letý forvard na klubovém webu Jestřábů.

Prostějov nicméně podobně jako Berani, Vsetín, Jihlava či Poruba patří po loňském semifinále mezi adepty na nejvyšší příčky.

„Ambice máme ty nejvyšší. Tým na to máme a myslím, že mladí kluci, kteří tady přišli, jsou šikovní a od těch zkušenějších se toho mohou naučit strašně moc. I díky tomu se budeme v průběhu sezony stále více zlepšovat,“ řekl David Ostřížek Deníku před startem sezony.

Dalším ze zvučných jmen na prostějovské soupisce je totiž Ostřížkův velký kamarád Vilém Burian. Bylo tedy jasné, že tahle olomoucká dvojka bude opět pospolu v jedné formaci.

„S Vildou se známe dlouhé roky a víme, co od sebe čekat. Volal jsem mu, že je tady v kádru místo a že bych byl rád, kdybychom pokračovali v naší společné kariéře. Za celou dobu byly snad pouhé dva roky, kdy jsme nehráli spolu. Sedíme si lidsky i hokejově a jsem opravdu rád, že je tady,“ prozradil bývalý hráč Mory.

A jak obnovenou spolupráci vnímá Vilém Burian? „S Davidem se mi hraje skvěle. Je to šikovný a silný hráč na puku. Spolu si vyhovíme a věřím, že to bude ještě lepší a lepší. Je pravda, že se spolu potkáváme celou seniorskou kariéru, už si ani nedovedu představit nějaké moje působení bez něj,“ zasmál se odchovanec Třebíče. „Určitě to byl i jeden z důvodů, proč jsem tady. Těšil jsem se, že si spolu zase zahrajeme po delší době i v jednom útoku,“ doplnil Burian.

Dva zápasy, čtyři góly

Spolupráce zatím svědčí hlavně Davidu Ostřížkovi. V úvodních dvou utkáních Chance ligy nasbíral ve dvou zápasech pět kanadských bodů za čtyři góly a jednu asistenci. To vše navíc s plastovým krytem, který Ostřížkovi zakrývá obličej po zranění.

„Příští týden už si tu věc asi sundám, v tomhle počasí u nás na zimáku nejde nic vidět,“ zavtipkoval nejproduktivnější hráč soutěže. „Ale nos by měl být zahojený v plném rozsahu asi za čtrnáct dnů,“ dodal.

1. kolo Chance ligy: Prostějov - Frýdek-Místek. David Ostřížek na bulyZdroj: Deník/David Kubatík

Už ve středu čeká Prostějov velmi těžké měření sil se silnou Porubou. Na domácí led vyjedou Jestřábi v 18 hodin.

„Musíme rozhodně zlepšit přechody z obranného do útočného pásma, být přesnější v přihrávkách a využít šance, které si vytvoříme. Doma musíme vyhrávat a já věřím, že podporu od fanoušků budeme mít ještě větší,“ uzavřel David Ostřížek.

První krůčky bez Krejčího zvládla Mora na jedničku. I díky posilám