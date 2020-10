„Sestavu jsme změnili, a i když dnešní dvě přesilovkové formace daly branky, pořád k tomu mám výhrady, protože to hrajeme strašně pomalu. Každopádně změny nám určitě pomohly k tomuto výsledku,“ pronesl po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Skóre zápasu otevřel nejproduktivnější Jestřáb Petr Chlán, který v polovině první třetiny prostřelil Hanuljaka z pravé strany střelou do horních pater branky. To bylo, co se týče branek v první třetině, vše.

„Proti takovému soupeři se hraje špatně. Hrají zezadu, může se to trochu podcenit. V tom zápase se to musí překonat, což jsme dnes viděli. Pak nám tam začaly padat branky a byly tam i pěkné hokejové věci, což je v pořádku,“ popisoval Šejba.

Gólové hody

Prostějovská ofenziva se plně rozjela až v prostřední části, kdy svěřenci trenéra Šejby nasázeli hostům čtyři branky.

Nejprve se pěknou tečí počtvrté v sezoně prosadil Petr Mrázek. Na to ovšem reagovali také hosté, kteří dokázali snížit o čtyři minuty později zásluhou Marcela Kottka, jehož projektil skončil až za zády Bláhy.

To bylo ale z kadaňské strany vše. Dále se prosazovali pouze Hanáci. Na 3:1 zvýšil v přesilové hře po krásné kombinaci Dominik Hrníčko a na tříbrankový rozdíl odskočili Prostějovští zásluhou druhé branky Petra Chlána.

„Zavřel jsem čtvrtou pětku a kluci se dostali do tempa,“ vysvětlil prostějovský kouč.

Pět minut před koncem druhé dvacetiminutovky předvedla krásnou kombinaci také první formace, na jejímž konci Lukáš Žálčík skóroval do prázdné branky.

„Kluci do sebe dostali sebedůvěru a všechny ty věci okolo. Potom se na to dá dívat, hraje se kombinačně a ne každý individuálně. Máme ale velké problémy v zakončení. To, co jsme dneska nedali, to je hodně trestuhodné,“ řekl nespokojeně devětapadesátiletý trenér.

Ani ve třetí třetině Hanáci nepolevili a přidali další tři branky. Nejprve se střelou z levé strany prosadil Tomáš Jandus, o dvě minuty později přidal svůj první gól v sezoně David Bartoš a finální podobu dal výsledku čtyři minuty před koncem utkání svou druhou brankou Bartoš.

Další zápas sehrají Hanáci v sobotu na ledě pátého Sokolova od 17 hodin.

LHK Jestřábi Prostějov - SK Kadaň 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 11. Chlán (M. Novák, T. Jandus), 22. Mrázek (Hrdinka, Hrníčko), 30. Hrníčko (Chlán, Drtil), 31. Chlán (Pěnčík, T. Jandus), 35. Žálčík (Bartoš, Vachutka), 48. T. Jandus (M. Novák, Piegl), 48. Bartoš (Žálčík, T. Kaut), 56. Bartoš (Mrázek, T. Kaut) – 27. Kottek (Trefný). Rozhodčí: Vrba, Šudoma – Měkýš, Kučera. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 648.

Prostějov: Bláha (Wolf) – Sova, Drtil, Staněk, Hrdinka, Pěnčík, Piegl – Vachutka, Bartoš, Žálčík, Hrníčko, T. Kaut, Mrázek, M. Novák, Chlán, T. Jandus, Janeček, Motloch, Ouřada. Trenér: Jiří Šejba.

Kadaň: Hanuljak (R. Běhula) – Kottek, Trefný, Havlín, Březák, R. Havel, Seemann – Koblížek, Chlouba, Jakub Veselý, Achmeťjanov, Sursov, Z. Zabloudil, Matyáš Svoboda, Morong, J. Svoboda. Trenér: Petr Rosol.

Autor: Jíří Horák