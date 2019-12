Jestřábi do domácího utkání nastoupili pouze ve třech lajnách. „

Měli jsme dispozici minimum hráčů. Z těch patnácti ještě navíc čtyři nebyli posledních pět dní vůbec na ledě a přišli až v den utkání. Proto jsme z toho měli velké obavy,“ řekl hlavní trenér Jestřábů Ladislav Lubina.

Bez Žalčíka a Račuka

Hanáci nastoupili bez svých dvou největších opor Lukáše Žálčíka a Marka Račuka. Oba skolila nemoc.

„Řádí zde nějaká angína, takže kluci leží s antibiotiky,“ popisoval Lubina.

O první branku utkání se postaral v desáté minutě Jaroslav Mrázek, který dojížděl k Brožově brance a odražený puk si našel přesně jeho hůl, tudíž pro prostějovského obránce nebylo těžké zamést kotouč za brankovou čáru.

V úvodu druhé části se nejnovější posila Jestřábů Matej Paulovič dostal ke střele, ale trefil pouze tyč hostující branky.

„Jelikož jsme hráli jen na tři lajny, museli jsme tomu podrobit taktiku. Je ale hrozná škoda, že jsme to nedotáhli za tři body,“ mrzelo prostějovského kouče.

Hosté zahrozili poprvé až v polovině utkání, když Anděl po rychlém zpracování vystřelil na Štůralovu branku, ovšem jeho projektil skončil taktéž na tyči.

O půl minuty později měli během prvních čtyřiceti minut Jihlavští největší šanci vstřelit branku, jelikož po faulu Janduse bylo hlavním rozhodčím nařízeno trestné střílení. K tomu se postavil nejzkušenější muž hostujícího týmu Tomáš Čachotský. Mezeru mezi Štůralovými betony ale nenašel.

Proto se Hanáci na konci druhé třetiny mohli radovat z druhé branky. Po chybě jihlavské obrany naservíroval puk Mateji Paulovičovi před Brože Krejčík a slovenský rodák jej celkem bez problémů dokázal překonat.

„První dvě třetiny byly z taktického hlediska velmi dobré,“ pronesl spokojeně Lubina.

Bláznivá třetí část

Jihlavští se první branky dočkali až ve 46. minutě, když využili poměrně šťastně přesilovou hru. Přihrávku Anděla totiž za brankovou čáru dostal Jiří Fronk pomocí své brusle. Vše ale dle platných regulí a pravidel, takže hlavní rozhodčí branku uznali.

„Za mě v pořádku. Regulérní branka,“ konstatoval Lubina.

Jestřábi ale celkem brzo odpověděli a postaral se o to kdo jiný než Matej Paulovič. Ten po Krejčíkově třetí přihrávce v zápase překonal Brože střelou bez přípravy. Jenže hned o minutu později hosté opět snížili, když Březákovi utekl na vlastní modré kotouč a Jiří Fronk toho dokázal využít.

„Samozřejmě jsme chtěli hrát krátká střídání. Přeci jen jsme hráli na tři lajny. Byly úseky hry, kdy se nám to moc nedařilo, což mohlo být ke konci trochu znát na únavě hráčů,“ přiznal dvaapadesátiletý trenér.

Dukla se hnala za vyrovnáním, což se jí zhruba minutu před koncem třetí periody povedlo.

Jan Holý střelou z mezikruží využil přesilovou hru a zařídil tak, že o bodu navíc se bude muset rozhodnout v nastaveném čase. „Dostaneme dvě branky v oslabení. Tu třetí jsme si zavinili sami, protože se nám nemůže stát, abychom dvě minuty před koncem špatně střídali a hráli v šesti. Rozhodčí to posoudili správně,“ věděl kouč Lubina.

V prodloužení měli největší šance Prostějovští. Dvakrát se o to mohl postarat Paulovič, který tak mohl zkompletovat hattrick. Ale ani on, ani následně Tomáš Jandus si na jihlavského brankáře nepřišli.

Nájezdy suverénně pro Jestřábi

V samostatných nájezdech mohli diváci vidět neobvyklou věc. Hned sedm proměněných nájezdů z devíti a všechny čtyři prostějovské proměněné, což znamenalo, že Hanáci se mohli radovat z bodu navíc a oplatili tak Jihlavským porážku z prvního střetnutí na jejich ledě.

„Druhý bod řeší spoustu věcí. Díky němu, pokud neuděláme body v Budějovicích, máme zaručené desáté místo a lepší výchozí pozici do těch vánočních utkání. Nečeká nás ale nic jednoduchého. Zápasů bude moc a bude to určitě boj až do konce,“ řekl na závěr trenér Ladislav Lubina.

Další zápas čeká Hanáky v sobotu na ledě vedoucích Českých Budějovic.

Autor: Jiří Horák

LHK Jestřábi Prostějov – HC Dukla Jihlava 4:3 SN (1:0, 1:0, 1:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Mrázek (L. Krejčík, Muška), 39. Paulovič (L. Krejčík), 47. Paulovič (L. Krejčík, M. Novák), rozh. náj. Nouza – 46. Fronk (Anděl), 48. Fronk, 59. J. Holý (Fronk, Chlubna). Rozhodčí: Dědek, Veselý – Otáhal, Bohuněk. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2.

Prostějov: Štůrala – Mrázek, Muška, Hrdinka, M. Jandus, Březák, P. Krejčí – L. Krejčík, M. Novák, Paulovič – Hrníčko, Divíšek, Nouza – T. Jandus, V. Meidl, L. Luňák. Trenér: Ladislav Lubina.

Jihlava: Brož – J. Pohl, Staněk, Vála, D. Kolář, Půža, J. Holý, Piegl – Čachotský, Fronk, Lichanec – Anděl, Skořepa, Chlubna – T. Harkabus, Poletín, Machač – Juda, Matýs, Vyvial. Trenér: Viktor Ujčík.