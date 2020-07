Do nacházející sezony, která vypukne ve středu 12. srpna, vstoupí už třináctka přihlášených týmů.

Ale zpět k premiérovému ročníku. Všechny zápasy se tehdy odehrávaly na zimním stadionu v Olomouci a ligu podporovalo i vedení HC Olomouc v čele s Josefem Podlahou.

Liga se v první sezoně setkala s velkým ohlasem, a tak začala rozrůstat. V nové sezoně se bude kromě olomouckého zimáku hrát také v Prostějově.

Herní systém je klasický. „Základní část se hraje dvoukolově – každý s každým. Prvních osm týmů tabulky postupuje do čtvrtfinále play-off,“ uvedl Vladislav Roj, prezident OHSL. Viceprezidentem soutěže je Radek Blaha, úkoly mají oba představitelé ligy rovnoměrně rozdělené.

Ligu plně zajišťuje Hanácká sportovní, která poskytuje všem klubům maximální servis. Nový mediální partner Olomoucký deník bude pravidelně zveřejňovat výsledky z jednotlivých kol OHSL.

Seznam účastníků OHSL 2020/21:

1. HC Stars

2. HC Kohóti Olomouc

3. HC 61 Olomouc

4. HC Šedivci Olomouc

5. HC Oriflame Software

6. HC Old Boys

7. HC Medojedi Chválkovice

8. Kačeři

9. Wildcats Olomouc

10. HC Vlci

11. HC Skalka

12. Hřebci Skrbeň

13. HC Beerboys Prostějov

Představujeme týmy OHSL:

HC Medojedi Chválkovice

„Počátky hokejového týmu HC Medojedi Chválkovice sahají zhruba sedm let zpátky, kdy jsme se spoluhráči z fotbalového týmu SK Chválkovice a některými dalšími kamarády a známými začali chodit v zimní přestávce na zimák do Šternberku. V té době ještě prakticky nikdo neměl hokejovou výstroj a používali jsme tak alespoň fotbalové chrániče. Nicméně zájem nás všech o hokej rychle rostl a tak se hokejové nedělní zápasy staly tradicí i v dalších letech. Tým HC Medojedi je poměrně úzce propojen s fotbalovým klubem SK Chválkovice. Z cca 30 hráčů, kteří se více či méně pravidelně účastní hokejových aktivit je více než polovina bývalých či aktivních hráčů SK Chválkovice. Před sezonou 2019/20 jsme byli osloveni, zda bychom se nechtěli zapojit do OHSL. Tuto výzvu jsme přijali. Proč tento název? Medojed je veden v Guinessově knize rekordů jako nejvíce nebojácné zvíře. Cílem týmu bude opět postup do play-off.“

Petr Ihnát

HC Stars

Tým byl založen v roce 2014, vedoucím a kapitánem je Vladislav Roj. HC Stars jsou vítězové ligy ze sezon 2016/17, 2017/18, 2018/19 a 2019/20. Jedná se o zakladatelský tým OHSL s vždy největšími ambicemi. Vznikl z výběru, který působil v jiné amatérského hokejové soutěži již od roku 2010. Týmem prošlo skoro 60 hráčů. V současnosti HC Stars procházejí generační výměnou. Uspějí i v nové sezoně?

HC Old Boys

„Když jsem klub zakládal spolu s Laďou Rojem, chtěli jsme našim dětem (hrají taky hokej – profesionálně) dokázat, že nepatříme do starého železa, a proto jsme vstoupili do OHSL. Klub jsme doplnil o další zkušené borce a skoro ve stejné sestavě nastupujeme od roku 2018. V první sezoně jsme si vybrali nováčkovskou daň, i když jsme postoupili do play-off, tak jsme v prvním kole vypadli s HC Kohóti. V další sezoně bylo opět play-off a s HC61 jsme odehráli skvělé první kolo, které za stavu 1:1 na zápasy ukončilo opatření kvůli covid-19. Kluci makali na plný obrátky, patří jim velké díky. Říká se – do třetice všeho dobrého, nebo zlého – tak snad to šesté místo letos vylepšíme.“

Petr Vařeka

HC Šedivci Olomouc

Tým vznikl před třemi lety. Základ týmu tvořil zaměstnanci firmy TEMPISH, kteří trénují a pořádají přátelská utkání každý pátek v průběhu ledové sezony na HC Olomouc. Během uplynulých tří sezon se kádr stabilizoval a do nového ročníku nastupuje s jasným cílem vyhrát celou soutěž. Název Šedivci je obestřen kouřem z vodních dýmek a jointů. Grafik firmy TEMPISH v určitém období svého života věřil na existenci mimozemských civilizací a svoje vize vtiskl do názvu a loga týmu. Občas se stane, že hráči působí jako mimozemšťané a tímto naplňují poselství, které nosí na prsou… V jejich řadách působí jediná žena celé soutěže Eliška Nováková, která pravidelně nastupuje do zápasů a také se jí daří bodovat.

Hřebci Skrbeň

Hokej má v obci dlouhou tradici a první záznamy o soutěžních zápasech jsou vedeny od roku 1978, kdy Sempra Skrbeň hrála Odborářskou ligu. V roce 2001 se začal opět ve Skrbeni hrát hokej v nové soutěži OAHL, kde se mužstvo pohybovalo v horní části tabulky. Časem bohužel přestal být zájem účastnit se této soutěže a mužstvo postupně zaniklo. V roce 2019 byla parta kolem Ladislava Ostráka a Václava Bodláka ml. oslovena, zda nechce začít hrát OHSL. Tým vznikl z místních kluků, co dříve hráli OAHL, Uničovskou amatérskou soutěž a kluků zapálených pro tento sport. Pro tým je to nultý ročník a základem bude se sehrát a neztratit se v konkurenci jiných týmů.

L. Izák, L. Ostrák