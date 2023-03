Závěrečných devatenáct sekund ve druhém ale i rychle ztracené vedení 1:0 v prvním zápase můžou před úterní bitvou v Olomouci mrzet kohouty, kteří však před třetím a čtvrtým čtvrtfinále proti Pardubicím rozhodně nic nebalí.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary. Pavel Musil během předkola | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Když budeme hrát, jak jsme hráli, můžeme pomýšlet v domácím prostředí na úspěch. Sérii chceme do Pardubic jednoznačně vrátit,“ hlásí útočník Pavel Musil na klubovém webu.

V prvním utkání to byla Olomouc, kdo se jako první dostal na koně a do psychické výhody. Outsider zaskočil nejlepší tým základní části dobře zvolenou trenérskou výzvou, po které neplatil úvodní gól domácích, sami Hanáci pak šli do vedení. Místo uklidnění a vedení Dynamo prohrávalo.

„V prvním zápase byla škoda, že jsme v úvodní třetině neudrželi to vedení 1:0, protože Pardubice byly nervózní. Bylo na nich trochu znát, že měly herní pauzu. Bohužel jsme to ale nevyužili a nepřeklopili jsme to na svou stranu,“ dobře ví Musil.

Rychle totiž přišel faul Bambuly a přesilovka Pardubic, která rychle vrátila domácí do hry a přinesla i srovnání. A přispěla k následnému okamžitému obratu na 2:1, se kterého už se Mora nevzpamatovala.

Čtyřicet vteřin výpadek

A druhý mač? Velké zlepšení Olomouce, vyrovnaný boj, který se na stranu Pardubic začal překlápět až v závěru třetí třetiny. A nakonec i překlopil, Dynamo to stihlo 19 sekund před třetí sirénou.

„Až na posledních čtyřicet vteřin to bylo dobré. Bohužel… Je třeba se z toho poučit,“ říkal Pavel Musil s tím, že po utkání nevěděl, co přesně se stalo. „Možná chyba ve střídání,“ pokrčil rameny.

Proti Karlovým Varům se v předkole blýskl pěti kanadskými body za gól a čtyři asistence. Proti Dynamu je to tvrdší oříšek, o jediný gól se postaral Jan Káňa po pasu Pláška. Ve druhém střetnutí si Olomouc na zatím více než 97 procentního Romana Willa nepřišla.

„Bylo to hodně těžké utkání, z obou stran velice dobře odbráněné. Pro útočníky to bylo hodně těžké na obou stranách. Bylo složité se tam prosazovat, a když už to vyšlo, útočníci to tam dobře zajišťovali směrem dozadu,“ všiml si Musil.

Šanci ale Olomouc vycítila, i s hegemonem letošní sezony se dá hrát vyrovnaný hokej. „Pardubice si udržely domácí prostředí. Teď je na nás, abychom jej udrželi my. Série je pořád otevřená,“ uzavřel Pavel Musil.

Obrovská tragédie. Zemřel devítiletý hokejista Olomouce