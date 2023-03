Dvoubrankové vedení ze středy si olomoučtí hokejisté nenechali vzít a ve čtvrteční dvoutřetinové dohrávce dobře rozehraný úvodní duel vítězně doklepli. Nyní míří série předkola do Karlových Varů.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary předkolo zápas 1 | Video: Deník

Dlouho byli všichni na trní, jak to s rozehraným úvodním duelem série předkola mezi Olomoucí a Karlovými Vary bude. Ve středu byl předčasně ukončen po dvaceti minutách kvůli rýze v ledu, kterou způsobila rolba.

Rozhodnutí vyšlo najevo až krátce po jedenácté hodině dopolední. A musel ho udělat ředitel extraligy Martin Loukota. Znělo následovně: Hrát se bude zbylých čtyřicet minut, další zápasy se budou hrát podle plánu. Alespoň termínově a místem, tedy v sobotu a v neděli ve Varech, v úterý v Olomouci. Pokud by se mělo hrát na pět duelů, ten rozhodující se odehraje ve středu na Hané.

„Ředitel extraligy udělal rozhodnutí, my ho přijímáme,“ řekl už po konci kompletního zápasu David Bruk, trenér Karlovarských. Jeho protějšek Jan Tomajko se vyjádřil podobně: „Takhle to prostě je a my to musíme respektovat.“

Mělo se dohrát, led už byl v pořádku, myslí si kapitán Mory

Energie chtěla začínat od nuly

Loukota nicméně musel rozhodnout kvůli tomu, že se předtím oba celky neshodly na společném postupu. Energie chtěla začínat za stavu 0:0 od první minuty. „Nechtěli jsme hrát takhle krátké utkání,“ vysvětloval Bruk.

Bylo jasné, že domácí fanoušci budou mít na hostující celek pifku. Kdyby Západočeši po dvou hodinách čekání kývli na to, že led je hry schopný, pokračovalo by se. Hlavně kapitán Varů Jiří Černoch si z tribun musel vyslechnout mnohé.

Nejasnosti byly každopádně vyřešeny, postižené místo na ledové ploše u střídačky Karlových Varů zamrznuté. Od 21. minuty se mohlo pokračovat za stavu 2:0, který Hanákům ani ne 24 hodin zpět zařídili Silvestr Kusko a Pavel Musil.

Denní pauza Moru nepřibrzdila

A nutno podotknout, že ačkoliv byl zápas poznamenán nevídanou jednodenní pauzou, s výkony obou celků to moc nehnulo. Hanáci hráli prim i dál, Karlovarští tahali za kratší konec. „Chtěli jsme si dát pozor hlavně na začátek, věděli jsme, že do toho vstupujeme ve vedení,“ zmínil útočník Kohoutů Jakub Orsava, který pokračující aktivitu domácího celku ve 31. přetavil během přesilové hry ve třetí gól.

Brukovi svěřenci se pak dostali do hry snížením Martina Kohouta, který se chopil odraženého kotouče a tváří v tvář zatím nepřekonaného Jana Lukáše prostřelil. Ještě předtím mohl naopak navýšit na 4:0 Lukáš Klimek, brankář Štepán Lukeš ho ale tygřím skokem vyčapal. Nedlouho nato se mu ale štěstí vyhnulo obloukem. Nahození Karla Pláška z rohu kluziště se odrazilo od brusle před ním stojícího spoluhráče a Mora zase vedla o tři góly.

Vyšťavený Orsava: Další třetinu už bych nechtěl

A tak už skóre zůstalo. „Bod jsme uválčili,“ těšilo Orsavu, který kvůli měsíční pauze zaviněné nemocí ocenil, že se hrálo jen čtyřicet minut. „Další třetinu už bych si tedy nestřihl,“ usmál se. „Necítil jsem se dobře, měsíc jsem nebyl na ledě,“ hodnotil unaveně, ale spokojeně.

Podobně mluvil i Tomajko. „Zápas byl sice rozložený do dvou dnů, myslím si ale, že všechny tři třetiny byly z naší strany tak, jak mají být. Musíme v tom pokračovat,“ zmínil Jan Tomajko. „Domácí byli lepší, silnější v soubojích. Musíme najít cestu, jak z toho. Každopádně jsme ale ztratili jen jeden bod v sérii,“ uvedl Bruk.

Nyní se stěhuje série do Karlových Varů. Mora sice nepřišla o středeční vybudovaný náskok, ale zase přišla o výhodu druhého zápasu na svém ledě. „Byli bychom rádi, i kdybychom ten druhý hráli doma. Je to ale takhle, budeme se snažit ten druhý zápas vyhrát, pak se uvidí,“ řekl Orsava.

Autor: Denis Manina

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 4:1 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Kusko (Bambula), 12. P. Musil (Knotek, Orsava), 31. Orsava (P. Musil, Knotek), 47. Plášek ml. (Navrátil) – 44. Kohout (Dlapa, Rohan). Rozhodčí: Veselý, Šindel – Brejcha, Špůr. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 4 735.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš – Orsava, P. Musil, J. Káňa – Bambula, Knotek, Kusko – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Rutar, Strapáč, Kucsera. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Karlova Vary: Lukeš – Huttula, Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Dlapa, Rohan – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Trenéři: Bruk a Šik.