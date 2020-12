Pěnčík věří, že si místo v kádru udrží i nadále. „Rád bych tu zůstal, protože jsem tady doma. Chodím k babičce na oběd a mám zde veškerý servis,“ usmíval se po posledním zápase, ze kterého však Prostějov bral jen bod po porážce 1:2 v prodloužení.

Martine, jak byste zhodnotil zápas se Vsetínem?

Hosté byli lepší už od začátku. Měli lepší držení kotouče a hlavně vyhrávali buly, které se nám vůbec nedařilo a byl to pro nás velký problém. Nehráli jsme dobře ani přesilové hry, což bylo asi klíčové.

Přesilovek jste měli k dispozici sedm, využili jste ale jen jednu. Vidíte v tom ten hlavní problém?

Asi ano. Pokud máte sedm přesilových her a dáte jen jednu branku, to není úplně dobré. Početní výhody rozhodují zápasy a pokud dáme z tolika možností jen jednu branku, těžko se pak vyhrává. Musíme to asi zjednodušit.

Před utkáním jste měli sérii tří výher, na rozdíl od Vsetínských, kteří třikrát v řadě prohráli. Hrálo tohle také určitou roli v zápase?

To si nemyslím. Do každého zápasu se snažíme jít naplno. Buď to vyjde nebo ne. Ve Frýdku-Místku nám například začátek vůbec nevyšel ale naštěstí jsme zápas otočili a vyhráli v prodloužení. Naopak doma s Kladnem nám úvod vyšel parádně, kdy jsme vedli o tři branky, ale bohužel jsme v prodloužení prohráli.

Zmínil jste utkání s Kladnem. Nepřišlo vám, že jste začátek přepálili? Přeci jen šlo o první zápas po té dlouhé pauze.

Možná ano. Chtěli jsme si zápas užít. Každý byl samozřejmě natěšený. Kladno ale naopak po té dlouhé cestě působilo ospale a začali hrát až od druhé třetiny. Tam ale ukázali, že mají kvalitní mužstvo.

V zápase s Frýdkem-Místkem jste vstřelil první branku nejen v prostějovském dresu, ale také mezi dospělými. Projevovaly se u vás nějaké speciální pocity, když jste se prosadil v dresu svého rodného klubu?

Samozřejmě mě to potěšilo. Petr Mrázek to nahrával Davidu Bartošovi, ale puk se odrazil k modré čáře a já se jen rozjel, zavřel oči a plácl do toho. Měl jsem z toho radost, protože první branku, kterou jsme v tom zápase dostali, šla na můj vrub. Dá se tedy říct, že jsem to odčinil tím nejlepším způsobem. Přál jsem si odmala hrát za Prostějov, dávat góly a hrát před diváky. Bohužel jak víme, nyní se hraje bez diváků. Doufám, že se to brzo změní.

Juniorské roky jste strávil v Hradci. Co vás přimělo vrátit se zpět do Prostějova?

Pan Kočí, bývalý trenér juniorky Hradce, si mě jednou zavolal do šatny a sdělil mi, že mu volal pan Vykoukal a že se mám ukázat v Prostějově na zkoušce. Tehdy tu bylo pouhých pět obránců, takže já jsem přicházel jako šestý nebo sedmý. Potřebovali nějakého beka a asi jsem se zalíbil, tak jsem zůstal.

Jak byste srovnal juniorskou extraligu s dospělou druhou ligou a Chance ligou?

Juniorka je podle mě o dost rychlejší než druhá liga. Je to takové celé ulítané, na rozdíl od té druhé ligy, kde hrají zkušení hráči, kteří mají větší přehled. Kdybych vzal horší týmy z Chance ligy, jako třeba Kadaň, tak je to dost srovnatelné s juniorskou extraligou, protože tam hraje dost mladých kluků.

Když jsme u Kadaně, minulý rok jste se proti nim v některých zápasech dost trápili a dokonce jste dvakrát prohráli.

Jednou jsem myslím hrál. Z naší strany to byla hrůza. Byli jsme takoví rozložení, co si pamatuji. Moc se nám nedařilo.

Jak vidíte dál svou budoucnost v hokeji? Ať už tady v Prostějově nebo někde jinde?

Mám zde smlouvu na jeden rok, takže se pak uvidí. Pokud bych tu měl hrát, tak bych tu rád zůstal, protože jsem tady doma. Chodím k babičce na oběd a mám zde veškerý servis. Pokud bych hrát neměl, tak mě to prostě nebaví. Říkal jsem to už před sezonou. Hráč je od toho, aby hrál, a ne aby seděl a koukal, jak hrají ostatní. Uvidíme, jak to bude na konci letošního ročníku. Já měl vlastně střídavé starty z Hodonína na výpomoc do Prostějova, takže jsem měl hrát druhou ligu a kdyby bylo potřeba, naskočit za Prostějov. Jak ale víme, druhá liga se nehraje a v Prostějově měli nějaké zraněné hráče, takže jsem už zůstal tady.

Trenér Jiří Šejba o Pěnčíkovi:

„Hraje opravdu dobře. Má dobrou kondici a v zápase pohyb. Sice někdy dělá chyby, ale to se dá pochopit, protože ještě nemá tolik zkušeností.“

Jiří Horák