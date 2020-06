Osmadvacetiletý rodák ze Znojma a bývalý kapitán Orlů David Bartoš mění poprvé od roku 2008 dres. Od té doby totiž nepřetržitě působil u znojemských Orlů a od roku 2011 hájil jejich barvy v EBEL lize, kde se vypracoval až na post kapitána.

„Jako kapitána Znojma ho předcházejí výborné reference. Je to konstruktivní hráč, který by se rád probojoval do extraligy," popsal novou posilu na klubové webu sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.

Odchovanec Komety

Petr Mrázek mezi dospělými figuruje již od roku 2013, kdy pendloval mezi extraligovou Kometou Brno, Olomoucí a týmy z Chance ligy. V první lize hájil barvy například Přerova nebo Třebíče.

Vyzkoušel si také zápasy v mládežnických reprezentacích. Poslední tři ročníky ale strávil v EBEL lize v dresu Znojma, kde si ve 109 zápasech připsal 56 bodů (30+26).

„S Petrem jsme v kontaktu už několik let. K vzájemné dohodě došlo až letos a jsme za to moc rádi. Je to hráč s výbornou střelou. Loni si sice prošel zraněním, ale přesto věřím, že bude přínosem hlavně v koncovce," charakterizuje Mrázka manažer Vykoukal.

Nejmladší z trojice

Dvaadvacetiletý Michal Gago přichází do Prostějova taktéž ze Znojma, kde ale na rozdíl od Bartoše s Mrázkem strávil pouze jednu sezonu.

„Celá sezona byla pro mě super zkušenost,“ uvedl v rozhovoru pro Deník koncem minulého týdne.

Jeho přesun do EBEL ligy byl poměrně nečekaný, jelikož sezonu předtím Gaga trápilo zranění ramena, kvůli kterému stihl v celém ročníku pouze devět zápasů.

Nyní tedy po zkušenostech z extraligy, kde hájil barvy Zlína, prvoligového Přerova, Havířova a dva roky zpět ještě druholigového Šumperku bude hájit prostějovský dres. „Jsem v očekávání, co z toho bude,“ říká o novém angažmá.

„Od Michala samozřejmě jako od všech ostatních hráčů očekáváme pracovitost, důraz v před brankovém prostoru, sílu v krytí kotouče, dohrávání soubojů, obětavost. A k tomu samozřejmě bodový přísun," říká k rodáku ze Zlína manažer Jiří Vykoukal.

Autor: Jiří Horák