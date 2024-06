OBRAZEM: Jestřábí Dětský den s Mubeou přitáhl na zimák stovky malých fanoušků

/FOTOGALERIE/ Hokejoví Jestřábi z Prostějova myslí na své fanoušky. A to dokonce i na ty úplně nejmenší. Ukázali to v sobotu 1. června, kdy na svém zimním stadionu uspořádali první ročník akce nazvané Dětský den s Mubeou. Celá plocha, po které se běžně prohánějí hokejisté, se proměnila v jedno velké dětské hřiště a o zábavu se postarali i samotní hráči A-týmu Marek Štipčák, Petr Krejčí, Adam Studený, Jakub Kubeš, Jan Slanina, Antonín Honejsek a také kapitán z několika posledních let, který v minulých dnech překvapivě ukončil profesionální kariéru, Matouš Venkrbec.

Dětský den s prostějovskými Jestřáby (1.6.2024) | Video: Deník/David Kubatík