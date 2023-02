„Jde o spravedlivý výsledek. V první třetině byl lepší soupeř, v druhé zase my a ve třetí se hrála vyrovnaná hra. Bohužel se nám zas a znovu nepodařilo vyhrát nájezdy," hodnotil průběh utkání chvíli po jeho skončení prostějovský kouč Aleš Totter.

Jestřábi sice krátce po začátku utkání rozehráli přesilovou hru, ta jim ale vůbec nevyšla. A to až do té míry, že v ní po úniku Josefa Jíchy inkasovali. I přes další a další šance na obou stranách pk žádný další gól už nepadl a za stavu 1:0 pro domácí kališníky tak začala první přestávka.

Box, K1 i MMA. Ve Street fight Prostějov se toho nebojí. A zvou si i profíky

Vstup do druhé třetiny už byl pro Hanáky mnohem lepší. Ve 25. minutě totiž Jan Slanina reflexivně poslal puk vyražený Králem do opuštěné branky a za další minutu poslal Vlach geniální přihrávku na volného Jana Veselého, který skóre otočil. Od té doby už byli Prostějovští na ledě lepším týmem, což dokázali ještě v téže dvacetiminutovce přenést i do skóre. Necelé dvě minuty před zazněním druhé sirény se prosadil po hezké souhře Martin Pěnčík. Ještě před přestávkou však fauloval Benda a samostatný nájezd proměnil v druhý litoměřický gól Filip Kuťák.

Ze začátku třetí části ujížděl sám na Krále v oslabení Hašek, ale neuspěl. O chvíli později se dostal do slibné šance domácí Procházka, který však těsně minul. V 54. minutě pak nedokázali na Krále vyzrát Burian s Ostřížkem a v 57. byl v další zajímavé situaci znovu Procházka. A tak čas ubíhal dál a hosté se ke třem bodům přibližovali víc a víc. Nakonec jim ale pouhých 43 sekund před koncem ulétly. Postaral se o to po své další, tentokrát už úspěšné akci, Ondřej Procházka. Šlo se tedy do prodloužení.

„Závěr třetí třetiny se nám bohužel nepovedl. Bohužel tam bylo hodně drobností, které šly proti nám. To si ale určitě rozebereme v následujících dnech," okomentoval tento nešťastný moment prostějovský lodivod.

Mladý fotbalista Sigmy za hrdinu. Asistoval u záchrany života

V něm proběhlo pár hezkých momentů, z nichž byl nejblíže vstřelené brance ten z konce 64. minuty, který měli na svědomí Jestřábi. Král ale další puk za svá záda nepustil. Rozhodnout tak nakonec musely samostatné nájezdy. V nich se za domácí prosadili Tomáš Guman s Filipem Kuťákem, zatímco za Prostějovské přesně zamířil pouze Petr Hašek. Totterův výběr si tak nakonec veze domů pouze jeden bod. I ten jim však stačí k jistotě první šestky. Na sedmý Zlín mají totiž náskok deseti bodů, přičemž se už bude hrát pouze o devět.

„S nájezdy máme problém dlouhodobě, tak se nám to snad jednou v ten správný čas vrátí. Jinak ale bod bereme, zajistil nám šestku a teď budeme chtít samozřejmě základní část dohrát tak, abychom se umístili i v první čtyřce a začínali play-off doma," uzavřel Aleš Totter.

HC Stadion Litoměřice - LHK Jestřábi Prostějov 4:3sn (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Jícha, 40. Kuťák (TS), 60. Procházka (Guman), rozh. náj. Kuťák – 25. Slanina (Bartko), 26. Veselý (Vlach, Staněk), 39. Pěnčík (Vlach, Hašek). Rozhodčí: Svoboda, Hucl - Jindra, Štofa. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1060.

Litoměřice: T. Král – Jebavý, Černohorský, Výtisk, Němec, Kroupa, Holý – Procházka, Kuťák, Guman – Válek, Jícha, Svoboda – Ton, Koláček, Berka – Vitouch, Pártl, Slavíček. Trenér: Miroslav Přerost.

Prostějov: Pavelka – Maruna, Poledna, Kubeš, Malák, Bartko, Staněk, Pěnčík – Jiránek, Jáchym, Slanina – Burian, Ostřížek, Hašek – Jandus, Venkrbec, Jansa – Veselý, Vlach, Illéš. Trenér: Aleš Totter.