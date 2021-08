Jak byste zhodnotil přípravné utkání s Porubou?

Myslím si, že naše hra nebyla špatná, ale bylo to velmi podobné, jako zápas se Vsetínem. Vytvoříme si dost šancí, jenže se nám to nedaří proměnit. Byla tam naše herní převaha, ale když nedáme více branek, je to těžké.

I když se jednalo o teprve vaše třetí přípravné střetnutí, zápas měl velký náboj. Čím si to vysvětlujete?

Letos se hraje o hodně. Bude dost důležité chytit úvod sezony. Kvůli tomu hodně týmů poměrně posílilo a myslím si, že začátek ročníku bude velmi vyhrocený. Naše poslední dva zápasy se Vsetínem a s Porubou jsou toho jasným důkazem. Oba týmy se netají tím, že mají ty nejvyšší ambice. My jsme tu také poskládali dobrý tým a budeme se to snažit každému znepříjemnit. Už teď v přípravě člověk nějakým způsobem soupeře oťukává a nechce nikomu dát nic zadarmo.

V utkání se objevilo i pár šarvátek a vyhrocených momentů. Myslíte si, že to bylo z důvodu toho, že pár hráčů z Poruby si prošlo Prostějovem a navzájem se znáte?

Je to možné. Myslím si, že každý chce vyhrát každý zápas. O to to bylo asi vyostřenější. Všichni bojujeme o nějakou pozici a roli v týmu. Každý chce podat na ledě maximum, i když je to jen příprava.

Vy jste se již podruhé objevil s kapitánským céčkem na prsou. Budete v něm nastupovat i v sezoně?

To bude záležet na trenérech. Zatím tu roli vykonávám já, ale jestli mi zůstane, to netuším.

Jak se v ní vnímáte? Myslíte, že jste dobrý kapitán?

Už jsem tu roli dřív plnil v Litoměřicích nebo v Budějovicích, kde jsem dělal asistenta. To není jen o mně. Je nás tu více zkušených hráčů, takže to určitě nebude jen o mně ale o více lidech.

Ve formaci nastupujete s Klozem a Rudovským. Všichni tři se velmi dobře znáte. Myslíte si, že takto pohromadě vydržíte i do sezony?

Ano, je pravda, že jsme kamarádi. Známe se opravdu dlouhá léta. Hraje se mi s nimi dobře. Samozřejmě uvidíme, jak dlouho takto vydržíme a co s námi trenéři zamýšlejí. Od nás se čeká produktivita a za ty dva domácí zápasy jsme nedali gól. Na druhou je ale důležité, že jsme měli spoustu šancí a v každém utkání jsme mohli dát dvě až tři branky. Pokud si tu smůlu vybereme teď a bude nám to tam padat od září, tak budu ale mnohem radši.

Jak moc jste se těšil opět na prostějovské fanoušky?

Jsem moc rád, že jsem opět tady. V úterý i nyní s Porubou přišlo dost lidí na to, že je to příprava a že jsou různá opatření. Doufám, že se to do sezony ještě více rozvolní a fanoušci budou mít otevřený přístup na stadion a bude jich chodit ještě víc.